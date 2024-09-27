Поттер высказался о нынешней ситуации «Челси»

Экс-тренер «Челси» прокомментировал нынешнее положение дел клуба.

Беру на себя ответственность за результат. Я никогда не утверждал, что был идеален, но нужно жить и учиться, и будьте благодарны за возможность и за опыт, который смогли получить.

Но, наверное, был определенный контекст. «Челси» не побеждает, значит, проблема в тренере, который никогда раньше не работал на подобном уровне – причина проста.

Вероятно, данное объяснение не на 100 процентов ошибочное, но и не на 100 процентов верное.