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Поттер высказался о нынешней ситуации «Челси»

вчера, 11:56

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал нынешнее положение дел клуба.

Беру на себя ответственность за результат. Я никогда не утверждал, что был идеален, но нужно жить и учиться, и будьте благодарны за возможность и за опыт, который смогли получить.

Но, наверное, был определенный контекст. «Челси» не побеждает, значит, проблема в тренере, который никогда раньше не работал на подобном уровне – причина проста.

Вероятно, данное объяснение не на 100 процентов ошибочное, но и не на 100 процентов верное.

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112910415
112910415
вчера в 14:30
Философ Поттер...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:29
Зачем бывший тренер высказывает своё мнение?
Гость
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