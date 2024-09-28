Артета рассказал о противостоянии «Арсенала» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о соперничестве с «Манчестер Сити». После недавней встречи команд в АПЛ лондонский клуб обвинили в слишком осторожной игре и стремлении добыть результат любой ценой.
Такая реакция на результат мне нравится гораздо больше, чем когда кто-то хлопает меня по спине после игры и говорит: «Молодцы, вы, ребята, двигаетесь в правильном направлении».
Именно поэтому мы делаем то, что делаем. Это эмоции, которые я не могу контролировать, но мы должны быть конкурентоспособными.
А то последние лет 15 его никто не воспринимал всерьез. Ну а главного противника по 21 веку (который МЮ) сейчас уже тяжело воспринимать всерьез Арсеналу.
Про Тоттенхем и вовсе речи нет.
А то последние лет 15 его никто не воспринимал всерьез. Ну а главного противника по 21 веку (который МЮ) сейчас уже тяжело воспринимать всерьез Арсеналу.
Про Тоттенхем и вовсе речи нет.
Всё хреново...
Всё хреново...