Артета рассказал о противостоянии «Арсенала» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» высказался о соперничестве с «Манчестер Сити». После недавней встречи команд в АПЛ лондонский клуб обвинили в слишком осторожной игре и стремлении добыть результат любой ценой.

Такая реакция на результат мне нравится гораздо больше, чем когда кто-то хлопает меня по спине после игры и говорит: «Молодцы, вы, ребята, двигаетесь в правильном направлении».

Именно поэтому мы делаем то, что делаем. Это эмоции, которые я не могу контролировать, но мы должны быть конкурентоспособными.