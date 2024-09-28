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Артета рассказал о противостоянии «Арсенала» с «Манчестер Сити»

вчера, 12:31

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о соперничестве с «Манчестер Сити». После недавней встречи команд в АПЛ лондонский клуб обвинили в слишком осторожной игре и стремлении добыть результат любой ценой.

Такая реакция на результат мне нравится гораздо больше, чем когда кто-то хлопает меня по спине после игры и говорит: «Молодцы, вы, ребята, двигаетесь в правильном направлении».

Именно поэтому мы делаем то, что делаем. Это эмоции, которые я не могу контролировать, но мы должны быть конкурентоспособными.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:02
Наконец у Арсенала появляется принципиальный соперник.
А то последние лет 15 его никто не воспринимал всерьез. Ну а главного противника по 21 веку (который МЮ) сейчас уже тяжело воспринимать всерьез Арсеналу.
Про Тоттенхем и вовсе речи нет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:07
Похоже в АПЛ намечается новое принципиальное противостояние. Борьба Арсенала с МС становится все более ожесточенной. Гвардиола с Артетой уже больше не являются друзьями.
112910415
112910415
вчера в 15:22
Пора системно побеждать, однако
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:09
Молодец, Артета, так держать, пора бы уже и в ЛЧ показывать результаты.
twwtwspy9nru
twwtwspy9nru
вчера в 13:48
Противостояния пока не в пользу Артеты и хвастаться пока нечем
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:32
Артета о противостоянии «Арсенала» с «Манчестер Сити»
Всё хреново...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:14
Что в высказываниях Гвардиолы, что в словах Артеты слишком много слегка прикрытой циничной мерзости и подлости. Раньше они целовались в дёсны, а теперь начинают потихоньку брызгать помоями друг в друга. Интересно, что будет дальше? Мне кажется, что пора вмешаться хозяевам, пока умники не наделали глупостей.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:07
Тогда разрешить по голове)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:48
Реакции могут быть какие угодно, на то они и реакции. А турнирная таблица одна и там вся ваша работа
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:34
Запретить надо хлопать Артету по плечу!! Чтоб никто из тренеров не посмел
Гость
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