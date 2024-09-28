Моуриньо показали высмеивающую его публикацию «Галатасарая»

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вчера, 21:11

Главный тренер «Фенербахче» покинул интервью после того, как ему показали публикацию «Галатасарая», в которой его высмеяли после стамбульского дерби.

Журналист показал специалисту на телефоне сообщение клубного аккаунта «Галатасарая», где была изображена отредактированная версия биографии португальца с названием «Плачущий», а также слёзы на его лице. После обмена репликами с журналистом Моуриньо спросил: «Вы серьёзно или шутите?», а также сказал: «Мне жаль. Я не говорю по-турецки», после чего ушёл.