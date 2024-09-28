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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияТурция. Супер-Лига 2024/2025

Моуриньо показали высмеивающую его публикацию «Галатасарая»

вчера, 21:11

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо покинул интервью после того, как ему показали публикацию «Галатасарая», в которой его высмеяли после стамбульского дерби.

Журналист показал специалисту на телефоне сообщение клубного аккаунта «Галатасарая», где была изображена отредактированная версия биографии португальца с названием «Плачущий», а также слёзы на его лице. После обмена репликами с журналистом Моуриньо спросил: «Вы серьёзно или шутите?», а также сказал: «Мне жаль. Я не говорю по-турецки», после чего ушёл.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:01
Маур еще ся покажет. Разозлят сами потом плакать будут. Ему бы перезагрузиться
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:37
Переводчик не говорит по турецки...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:21
Почти как в детской считалочке - "Чай пили , чашки били , по-турецки говорили...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:18
Не думаю что это правильно!Имею в виду журналюгу
he93yv93dhb4
he93yv93dhb4
вчера в 21:15
Над Жозе смеяться себе дороже
Гость
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