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Бабаев: «Пьянич не произносил никаких антироссийских фраз»

вчера, 21:03

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова новичка «армейцев» Миралема Пьянича который ранее заявлял, что не хочет играть против сборной России, а сейчас извинился за эту фразу.

Он все-таки немного не так сказал. Миралем заметил, что если он кого-то задел своими словами, то готов извиниться. На самом деле все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил никаких антироссийских фраз. Разговор шел о том, что на тот исторический момент, когда ФИФА и УЕФА приняли соответствующие решения, он посчитал неприемлемым их нарушать. Да, конечно, это обидно. И мне в том числе, как болельщику сборной России. Но надо понимать, что человек не стал прятаться за красивыми фразами, не промолчал (по принципу, решили там где-то без меня, а я постою в стороне), а высказался. И тот факт, что он приехал сейчас в Россию с семьей в ситуации, когда деньги не стояли для него на первом месте, ярче всего говорит о его реальном отношении к нашей стране, к нашему футболу.

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