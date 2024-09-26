У Винисиуса конфликт с Анчелотти. После вручения «Золотого мяча» станет только хуже

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вчера, 22:08

Бразилец не слышит тренера.

Великий наставник устал от выходок вингера

Анчелотти даже приходилось уводить Винисиуса за руку от места конфликта. В матче против «Алавеса» Жуниор нарушил уговор с тренером. Карло и его сын Давида сто раз говорили с Винисиусом о спорах с арбитрами. Нашли в Бразилии психолога, который работал с вингером, чтобы научить держать себя в руках, когда требует ситуация. Как видите, не помогло. Жуниор обещал, что будет думать о команде. Но на 30-й минуте поединка получил желтую карточку за споры с рефери.

Четвертая карточка футболиста в девяти матчах после старта сезона. Сорок девятое предупреждение нападающего в футболке «Реала». Нужно любить провоцировать, чтобы заработать столько карточек, играя в атаке. Винисиус не тяжелый центрфорвард, как Джон Кордоба, чтобы зарабатывать штрафные в атаке за счет габаритов. Вингер просто много говорит и не останавливается. Мадридцы пишут, что Анчелотти собирается махнуть рукой. Признает, эту важную битву Карло проиграл.

Но история дурно пахнет. Винисиус получит «Золотой мяч». На репутацию «Реала» влияет поведение звезды такого масштаба. А для коллектива плохо, что все увидели – в составе футболист, который может ослушаться тренера. Анчелотти просил, требовал, нанял психолога. Ничего не помогает. Винисиус просто наслаждается своей безнаказанностью. Причем в игре с «Алавесом» игрок рисковал получить вторую карточку дважды. В первом случае нарушил правила, не заметили.

А затем Анчелотти заменил игрока. Жуниор ушел с поля, но заметил количество добавленного времени. Начал показывать пальцем на табло и громко смеяться. Бросал фразы в адрес четвертого арбитра. Но резервный судья не добавляет время, это делает главный рефери. Винисиусу хорошо бы подучить правила футбола. Представитель «Реала» сразу оттащил Жуниора, чтобы не выписали вторую желтую карточку. Некрасивое поведение, чистейший повод для красной карточки от арбитра.

Переса разозлили комментарии футболиста

Когда в Испании ещё была свободная спортивная пресса – сейчас издания работают или на «Реал», или на «Барселону», то начинали дискуссию о возможном расизме Переса. В молодости Флорентино, прямо скажем, давал повод поговорить о странном отношении к темнокожим игрокам. Миллиардеру хватало ума не выпячивать стереотипы. Но иногда словно недооценивал футболистов, исходя из цвета кожи. Так было с Зеедорфом и Макелеле. А речь о крутых и величайших полузащитниках.

Со временем Перес не столько поумнел, как понял выгоду? Напоминает историю из американского футбола. В США не пускали темнокожих играть в национальный вид спорта. Но потом один тренер команды белых пригласил темнокожих парней на спарринг. Гости разорвали хозяев, а тот наставник первым догадался не судить по цвету кожи, чтобы побеждать. Похожая история была сто лет назад в Бразилии. Там существовала сегрегация в футболе. Но как увидели мастерство – сразу передумали.

Не знаем, какие у Переса взгляды. Но если остались внутренние противоречия, то поведение Винисиуса его точно злит. Также Флорентино обиделся, когда Жуниор на весь мир заявил, что если испанцы не перестанут быть расистами, то у них надо отобрать право на ЧМ -2030. Здесь Пересу могли позвонить знакомые политики. Или даже целый король Испании с вопросом: «Почему представитель „Реала“ врет об испанцах?» На Евро-2024 никто из зрителей не освистывал Ямаля и Уильямса.

Хавбека Сенну в 2008-м тоже уважали. Понятно, что в головах 80-летних дедов могут жить расистские мысли. Выросли при диктаторе Франко, который даже итальянцев мог по-разному обзывать. Но в 21-м веке надо уметь судить людей по делам. Винисиуса критикуют не из-за расы, а из-за агрессивности на пустом месте. А закон его защищает. Фанат, оскорбивший Винисиуса и игрока «Вильярреала», получил год тюрьмы. Наказание заменили на условное, ведь Жуниор принял извинения.

Винисиусу пора проявить свою благодарность

Капитан клуба Модрич далеко не всегда выходит на поле. Но Лука слишком тихий, чтобы справиться с буйным Винисиусом, раз даже психолог в итоге сдался. Васкес и Карвахаль – ещё два капитана, могут играть лишь по очереди, ведь представляют правый фланг обороны. У Лукаса и Дани нет такого авторитета, как был у Серхио Рамоса. Куртуа и Вальверде тоже не обладают статусом, чтобы бегать и успокаивать вингера.

Винисиуса некому поставить на место внутри клуба. Возможно, к нему может подойти поговорить Рюдигер. Но бразилец назовет Антонио «предателем», если немец скажет темнокожему товарищу перестать нападать на испанцев, которые платят им зарплату. В этом проблема разговоров на тему провокаций с Анчелотти или с его сыном Давиде. Винисиус настаивает, что борется против расизма, чем прикрывает любые поступки.

Внутри команды ему по-человечески объясняют, что доиграется до красных карточек и дисквалификаций. Например, в Лиге чемпионов, где непросто с новым форматом. Для «Реала» идеальным будет только первое или второе места в таблице. А там важна разница мячей. «Мадрид» с Мбаппе не всегда играет результативно и легко. А если бы Винисиуса выгнали с «Алавесом», то пропустил бы дерби с «Атлетико» на выходных.

При этом все знают, что Жуниор может вести себя адекватно. Просто не хочет. Зато он не настаивал на годе тюрьму глупому фанату «Мальорки». Раз расист устроился волонтером и получил наказание – три года без права посещать стадионы, то пора ставить точку. Будет наука остальным. Но во всем, что касается наглости и карточек, Винисиус неправ. Анчелотти вывел игрока на абсолютно новый уровень. И что получил в ответ?

Неуважение. В сборной Бразилии у Вини без помощников из «Реала» и папы Карло получается намного хуже. Жуниор умеет быть благодарным? В «Реале» поймут, когда игроку вручат «Золотой мяч», которому позавидуют Мбаппе и Беллингем. Также оценят действия после сезона. Если летом Винисиус выберет клуб из Саудовской Аравии, где предлагают 1 миллиард евро, то большой футбол его волнует меньше огромных денег.