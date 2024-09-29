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«Локомотив» вышел в плюс по итогам трансферной кампании

вчера, 12:28

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высоко оценил работу клуба в прошедшее трансферное окно.

Клуб имеет плюс по итогам трансферной кампании впервые за очень, очень многие годы. Мы этому рады. Положительное сальдо по итогам окна — это нестандартная ситуация для всех российских клубов в текущей ситуации. Но мы это сделали, и совет директоров ценит за это работу всего спортивного блока. В том числе этому помогла аренда Марио (Митая), что позволило нам купить Монтеса и арендовать Севикяна. В общем, те задачи, которые я обозначал в начале сентября, мы решили.

Ранее Нагорных рассказал, почему полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не перешёл в «Алавес».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:26
Еще бы! Практически всех лидеров распродали. Хорошо, что у Локо есть такая талантливая молодежь, которая сумела заменить их. И заслуга Галактионова в этом конечно немалая, что раскрыл их, он умеет работать с молодыми игроками.
ywhd8vcgeemn
ywhd8vcgeemn
вчера в 12:29
Разумная политика руководства клуба.
Гость
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