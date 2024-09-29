«Локомотив» вышел в плюс по итогам трансферной кампании

Председатель совета директоров «Локомотива» высоко оценил работу клуба в прошедшее трансферное окно.

Клуб имеет плюс по итогам трансферной кампании впервые за очень, очень многие годы. Мы этому рады. Положительное сальдо по итогам окна — это нестандартная ситуация для всех российских клубов в текущей ситуации. Но мы это сделали, и совет директоров ценит за это работу всего спортивного блока. В том числе этому помогла аренда Марио (Митая), что позволило нам купить Монтеса и арендовать Севикяна. В общем, те задачи, которые я обозначал в начале сентября, мы решили.