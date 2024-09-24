Появились первые фото проекта нового стадиона «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 14:59

«Манчестер Юнайтед» хочет построить новый стадион на 100 тысяч мест, который будет центральным элементом масштабного трансформационного проекта Траффорд-Парке.

По информации источника, в клубе поручили провести консалтинговой компании Oxford Economics оценку финансовых последствий. Выяснилось, что в случае реализации планов появятся 92 тысячи новых рабочих мест, 17 тысяч домов и 1,8 миллиона посетителей в год.

В МЮ не намерены просить государственного финансирования стадиона, но хотят государственно-частного партнёрства, чтобы сосредоточиться на инфраструктуре и более широкой реконструкции, с немедленным акцентом на транспорт.

Сообщается, что реконструкция Траффорд-Парка может стоить экономике Великобритании 7,3 млрд фунтов стерлингов в год.

Также появились первые видео и фотографии с проекта нового стадиона.