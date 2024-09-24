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Появились первые фото проекта нового стадиона «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:59

«Манчестер Юнайтед» хочет построить новый стадион на 100 тысяч мест, который будет центральным элементом масштабного трансформационного проекта Траффорд-Парке.

По информации источника, в клубе поручили провести консалтинговой компании Oxford Economics оценку финансовых последствий. Выяснилось, что в случае реализации планов появятся 92 тысячи новых рабочих мест, 17 тысяч домов и 1,8 миллиона посетителей в год.

В МЮ не намерены просить государственного финансирования стадиона, но хотят государственно-частного партнёрства, чтобы сосредоточиться на инфраструктуре и более широкой реконструкции, с немедленным акцентом на транспорт.

Сообщается, что реконструкция Траффорд-Парка может стоить экономике Великобритании 7,3 млрд фунтов стерлингов в год.

Также появились первые видео и фотографии с проекта нового стадиона.

Появились первые фото проекта нового стадиона «Манчестер Юнайтед» Появились первые фото проекта нового стадиона «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:45
Кто то приготовил желе...и забыли убрать...а журналисты подхватили....
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:36
Что за мыльница?
tty64cvjt6e3
tty64cvjt6e3
вчера в 16:39
Очень дорого, наверное, будет супер.
Igo0rek
Igo0rek ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 16:31
Поздняк, в Манчестере уже Сити строит общественный центр на базе стадиона и инфраструктуру вокруг.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:29
А рендеров проекта не нашлось? А то на фото как-будто ролл Филадельфия снятый на старую Нокиа.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:11
Этот проект действительно может стать новым этапом для Манчестер Юнайтед и всей футбольной культуры в Англии. С таким масштабным подходом можно ожидать, что стадион станет не только домом для матчей, но и центром общественной жизни. Надеюсь, это также вдохновит другие клубы следовать их примеру и вкладываться в развитие инфраструктуры.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:01
На старенький телефон снимали?
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 15:42
Это съедобный макет, на торт похоже
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:34
Макет стадиона лепили всем 1-м классом на уроке труда?))
dczv4hgeyszs
dczv4hgeyszs
вчера в 15:24
Это очень хороший проект!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 15:04
Ну что, хочется красивый стадион то нужно тратить деньги.
Гость
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