УЕФА увеличил солидарные выплаты клубам

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вчера, 13:24

Исполнительный комитет УЕФА принял решение о значительном увеличении солидарных выплат мужским клубам, не участвующим в европейских турнирах, на период с 2024 по 2027 год.

Это означает увеличение средств с 4% до 7% от прогнозируемого порога доходов в 4,4 млрд евро. Таким образом, теперь в общей сложности 308 млн в год (ранее было 176 млн) будет распределяться между командами, не принимающими участия в еврокубках. Кроме того, 3% прогнозируемых доходов зарезервированы для клубов, выбывших в квалификационных раундах, что означает, что 10% всех доходов (440 млн) предоставляются в качестве солидарных выплат для команд, которые не попадают в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.