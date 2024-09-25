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УЕФА увеличил солидарные выплаты клубам

вчера, 13:24

Исполнительный комитет УЕФА принял решение о значительном увеличении солидарных выплат мужским клубам, не участвующим в европейских турнирах, на период с 2024 по 2027 год.

Это означает увеличение средств с 4% до 7% от прогнозируемого порога доходов в 4,4 млрд евро. Таким образом, теперь в общей сложности 308 млн в год (ранее было 176 млн) будет распределяться между командами, не принимающими участия в еврокубках. Кроме того, 3% прогнозируемых доходов зарезервированы для клубов, выбывших в квалификационных раундах, что означает, что 10% всех доходов (440 млн) предоставляются в качестве солидарных выплат для команд, которые не попадают в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

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Перевод с ecaeurope.com
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Все комментарии
qndqcu7uhnbu
qndqcu7uhnbu
вчера в 14:32
Нам все равно ничего не светит, только взносы регулярно нужно платить.
ucb9dwypgxz6
ucb9dwypgxz6
вчера в 14:19
Деньги портят футбол! Нужны другие правила!!!
pjpzp52vmvvu
pjpzp52vmvvu
вчера в 13:49
Если поделить на всех, то будут сущие копейки...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:41
Поэтому Перес хотел Суперлигу создать, и все доходы распределить между клубами поровну, ну конечно с учетом кто на сколько дальше продвинется в трунире
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:39
Интересно а сколько % они дают тем, кто вышел в плей оф, и взял ушастого? По идее должны хотя бы 70 % дать, они просто организаторы, у них на организацию копейки уходят, с какого фига они должны зарабатывать больше, чем все клубы? Игроки, тренеры, остальной персонал, все расходы, это всё - РАСХОДЫ клубов, зарплату платят клубы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:35
А России что нибудь причитается?
Увеличили солидарные выплаты клубам? Лучше бы сократили количество матчей за сезон или хотя бы не увеличивали. Чем чаще клубы играют, тем меньше времени на восстановление игроков - вероятность травм увеличивается.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
А наши клубы остаются с носом ?
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