«Крылья Советов» и «Химки» голов не забили

«Крылья Советов» и «Химки» не выявили сильнейшего в своем противостоянии в рамках 10-го тура РПЛ.
Команды голов не забили.
«Крылья Советов» идут на 10-м месте (11 пунктов), «Химки» находятся на 13-й позиции (8 очков).
|Крылья Советов0 : 0Химки
|Матч завершен
«Крылья Советов» и «Химки» не выявили сильнейшего в своем противостоянии в рамках 10-го тура РПЛ.
Команды голов не забили.
«Крылья Советов» идут на 10-м месте (11 пунктов), «Химки» находятся на 13-й позиции (8 очков).
Крылья только в самой-самой-концовке что-то там засуетились-забегали, но мастерство, как говорится, не купишь...
Вообще, линия атаки Крыльев меня сегодня разочаровала.
Гарре простил в 1-м тайме Химки, когда БЕЗОБРАЗНО, показушно С ТРЁХ МЕТРОВ ТКНУЛ мяч в ворота, где Кокарев сыграл очень хорошо, его отбив.
А в целом, у меня сложилось ыпечатление какого-то товарищеского матча: "добры молодцы" обеих команд почти всю игру НЕ утруждали себя сильно физически.
Думаю, что некоторые даже не вспотели...
Никакой матч: можно было просто результат ПРОЧИТАТЬ на сайте.
Крылья только в самой-самой-концовке что-то там засуетились-забегали, но мастерство, как говорится, не купишь...
Вообще, линия атаки Крыльев меня сегодня разочаровала.
Гарре простил в 1-м тайме Химки, когда БЕЗОБРАЗНО, показушно С ТРЁХ МЕТРОВ ТКНУЛ мяч в ворота, где Кокарев сыграл очень хорошо, его отбив.
А в целом, у меня сложилось ыпечатление какого-то товарищеского матча: "добры молодцы" обеих команд почти всю игру НЕ утруждали себя сильно физически.
Думаю, что некоторые даже не вспотели...
Никакой матч: можно было просто результат ПРОЧИТАТЬ на сайте.