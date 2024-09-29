«Крылья Советов» и «Химки» голов не забили

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вчера, 18:29

«Крылья Советов» и «Химки» не выявили сильнейшего в своем противостоянии в рамках 10-го тура РПЛ .

Команды голов не забили.

«Крылья Советов» идут на 10-м месте (11 пунктов), «Химки» находятся на 13-й позиции (8 очков).