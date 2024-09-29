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«Крылья Советов» и «Химки» голов не забили

вчера, 18:29
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Крылья Советов» и «Химки» не выявили сильнейшего в своем противостоянии в рамках 10-го тура РПЛ.

Команды голов не забили.

«Крылья Советов» идут на 10-м месте (11 пунктов), «Химки» находятся на 13-й позиции (8 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Крылья Советов»
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Все комментарии
nb254fx93654
nb254fx93654
вчера в 20:53
Крылья Советов опять не порадовали игрой.
lotsman
lotsman
вчера в 20:31
А Крылышкам нужна была победа, очень нужна.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:24
Не удалось подопечным Осинькина победой проводить наставника, но и не проиграли, уже хорошо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:14
Чем ближе к экватору чемпионата и далее, мы всё больше и больше будем видеть, как команды из нижней половины турнирной таблицы всё чаще играют вничью. Усилия их будут направлены прежде всего на защиту своих ворот, чтобы не пропустить мяч, потому КАК попробуй забей ответный ! Может и не получиться, а одно очко лучше чем потеря трёх.
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:55
Чтоб не проиграть, и у каждой команды получилось))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:55
Как не прискорбно но подходит пословица для этого матча: игра была равна...а дальше вы знаете
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:53
Зачем выходили на поле, не понятно
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:43
А где был Сергеев, который на днях рассуждал о возможности своего участия в гонке бомбардиров? Да и Осинькина что-то не слыхать. Или он притих, на фоне слухов о своей отставке?
e3e6kzpwskh3
e3e6kzpwskh3
вчера в 18:42
Тренера КС таки поменяют.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:41, ред.
бОльшую часть времени матча у меня сложилось впечатление, что именно подмосковные Химки являются хозяевами поля.
Крылья только в самой-самой-концовке что-то там засуетились-забегали, но мастерство, как говорится, не купишь...
Вообще, линия атаки Крыльев меня сегодня разочаровала.
Гарре простил в 1-м тайме Химки, когда БЕЗОБРАЗНО, показушно С ТРЁХ МЕТРОВ ТКНУЛ мяч в ворота, где Кокарев сыграл очень хорошо, его отбив.
А в целом, у меня сложилось ыпечатление какого-то товарищеского матча: "добры молодцы" обеих команд почти всю игру НЕ утруждали себя сильно физически.
Думаю, что некоторые даже не вспотели...
Никакой матч: можно было просто результат ПРОЧИТАТЬ на сайте.
g3k2qwdyx8up
g3k2qwdyx8up
вчера в 18:33
Ожидаемый результат, крылья совсем раскисли.
drug01
drug01
вчера в 18:33
Для каждой команды важны очки
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:31
Пердивные команды...
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