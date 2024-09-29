«Енисей» разгромил «Урал», который ведёт борьбу за лидерство в Первой лиге

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вчера, 11:56

В рамках 12-го тура Первой лиги «Енисей» дома разгромил «Урал». Счёт в матчей на 20-й минуте открыл полузащитник хозяев . На 33-й минуте нападающий удвоил преимущество «Енисея». На 60-й минуте защитник красноярцев установил окончательный счёт матча.

Данная победа позволила «Енисею» подняться на 8-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» остался на втором месте.