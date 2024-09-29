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«Енисей» разгромил «Урал», который ведёт борьбу за лидерство в Первой лиге

вчера, 11:56
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

В рамках 12-го тура Первой лиги «Енисей» дома разгромил «Урал». Счёт в матчей на 20-й минуте открыл полузащитник хозяев Александр Ломакин. На 33-й минуте нападающий Максим Савельев удвоил преимущество «Енисея». На 60-й минуте защитник красноярцев Александр Масловский установил окончательный счёт матча.

Данная победа позволила «Енисею» подняться на 8-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» остался на втором месте.

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Все комментарии
6a4n72gnz2xr
6a4n72gnz2xr
вчера в 13:56
Старый бандюган дядя Гриша Иванов после такого вполне может кого-нибудь в бетон ногами закатать и на дно одноимённой с командой реки отправить
lukarelli
lukarelli
вчера в 13:48
Гончаренко позвонил,сказал как играть
ma9pmpvw56zk
ma9pmpvw56zk ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:57
Ну, во первых в Енисея не стоит задача выхода в РПЛ, но не потому, что их туда не пустят, а совсем по другим причинам, прежде всего финансовым.
Ну, а во вторых вам надо сначала было изучить вопрос, а потом уже утверждать что сибирские клубы не пускают только по причине отдалённости регионов.
В высшей лиги России (РПЛ) играли сибирские города Томск, Новосибирск и всё тот же Красноярск, ну и конечно же представители Дальнего Востока Хабаровск с Владивостоком.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:12
Вот так номер...
Енисей переиграл Урал по всем вопросам. Правда, даже если сибиряки собираются в РПЛ, их туда не пустят. Слишком далеко добираться до Красноярска. Вот так...
2euanc2k9t5y
2euanc2k9t5y
вчера в 12:08
Уралу негоже так слабо играть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:57
Ну еще пару побед и Енисей заберется повыше в таблице.
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