«Енисей» разгромил «Урал», который ведёт борьбу за лидерство в Первой лиге

В рамках 12-го тура Первой лиги «Енисей» дома разгромил «Урал». Счёт в матчей на 20-й минуте открыл полузащитник хозяев Александр Ломакин. На 33-й минуте нападающий Максим Савельев удвоил преимущество «Енисея». На 60-й минуте защитник красноярцев Александр Масловский установил окончательный счёт матча.
Данная победа позволила «Енисею» подняться на 8-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» остался на втором месте.
Ну, а во вторых вам надо сначала было изучить вопрос, а потом уже утверждать что сибирские клубы не пускают только по причине отдалённости регионов.
В высшей лиги России (РПЛ) играли сибирские города Томск, Новосибирск и всё тот же Красноярск, ну и конечно же представители Дальнего Востока Хабаровск с Владивостоком.
Ну, а во вторых вам надо сначала было изучить вопрос, а потом уже утверждать что сибирские клубы не пускают только по причине отдалённости регионов.
В высшей лиги России (РПЛ) играли сибирские города Томск, Новосибирск и всё тот же Красноярск, ну и конечно же представители Дальнего Востока Хабаровск с Владивостоком.
Енисей переиграл Урал по всем вопросам. Правда, даже если сибиряки собираются в РПЛ, их туда не пустят. Слишком далеко добираться до Красноярска. Вот так...
Енисей переиграл Урал по всем вопросам. Правда, даже если сибиряки собираются в РПЛ, их туда не пустят. Слишком далеко добираться до Красноярска. Вот так...