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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

«Монако» на 90+8-й вырвал победу у «Монпелье». Головин отыграл весь матч

сегодня, 00:06
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Монако» обыграл «Монпелье» в матче 6-го тура Лиги 1 (2:1).

На 16-й минуте гости открыли счёт — гол забил Рабби Нзингула. Фоларин Балогун на 32-й сравнял счёт. На 90+2-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Тангуй Кулибали. Ламин Камара на 90+8-й отметился победным голом в составе хозяев поля.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции (16 очков). «Монпелье» идёт 16-м (4 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:50
Моноко упертое,с победой! Головину удачной игры и голов !!!
Toro
Toro
сегодня в 08:21
Монако с характером!
gatrxem9rzq9
gatrxem9rzq9
сегодня в 07:42
Удел Монако - второе место.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:00
Монегасков с Победой!Головину успехов!
uwsrwe27f38f
uwsrwe27f38f
сегодня в 05:52
Чуть-чуть недотерпели монпельевские, а могли ничью увезти
Grizly88
Grizly88
сегодня в 04:59
Монако радует
cas95zf87h4c
cas95zf87h4c
сегодня в 00:33
Проиграть в добавленное время самое неприятное.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
Интересно, сколько минут добавлено было?
8sa3qeexpxk3
8sa3qeexpxk3
сегодня в 00:10
У Монако есть шанс побороться за чемпионство
Гость
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