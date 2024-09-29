«Монако» на 90+8-й вырвал победу у «Монпелье». Головин отыграл весь матч

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сегодня, 00:06

«Монако» обыграл «Монпелье» в матче 6-го тура Лиги 1 (2:1).

На 16-й минуте гости открыли счёт — гол забил Рабби Нзингула. Фоларин Балогун на 32-й сравнял счёт. На 90+2-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Тангуй Кулибали. Ламин Камара на 90+8-й отметился победным голом в составе хозяев поля.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции (16 очков). «Монпелье» идёт 16-м (4 балла).