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Бывший тренер «Спартака» близок к назначению в «Оренбург»

вчера, 12:19

Боснийский специалист Владимир Слишкович близок к назначению на должность главного тренера «Оренбурга». Президент южноуральцев Василий Еремякин лично контактировал со Слишковичем. 41-летний специалист готов возглавить команду. Подписание контракта может состояться после матча с «Зенитом» (5 октября).

Напомним, с мая текущего года Слишкович находится без работы. На протяжении месяца (с 17 апреля по 25 мая) босниец исполнял обязанности главного тренера «Спартака». Под его руководством «красно-белые» провели десять игр (5 побед, 4 ничьих и поражение).

Ранее «Оренбург» сообщил об отставке Давида Деограсии.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:12, ред.
Попрощавшись со Слишковичем и пригласив Станковича ..не пересел ли Спартак с Мерседеса на Жигули....???

Соглашусь с Анзором Амберковичем Кавазашвили...
"При Слишковиче «Спартак» не проигрывал, ребята почувствовали свободу действий в общении с тренером, поэтому начали играть раскрепощённо и очень качественно. Пускай себя попробует на данном этапе. «Спартак» и «Оренбург» – абсолютно разные клубы. И в плане менталитета, и по подбору игроков, и финансово, и по количеству болельщиков. Всё разное. Хочу пожелать Слишковичу успехов!"

От себя добавлю:
На месте Зенита надо оплатить работу Слишковича в Оренбурге.....мало ли как Семак закончит юбилейный сезон....ибо надо просчитать все варианты развития событий....))
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:00
Ну так забирайте ваше сокровище обратно у банкиров, вам же нравится получать полную авоську...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:51
Слишкович как комета залетел на нашу РПЛ орбиту и будет теперь тут вращаться между клубами.... хотя наверное не на орбиту, а в прорубь упал. Будет болтаться тут. Ни то, ни сё.....
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:51
Оренбург может приобрести хорошего тренера, если это не утка.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:28
Абоскаль незря о себе напоминал, целил наверное на место в Оренбурге.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:10
Полностью согласен, во всём!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:59
И снова иностранец, не надоело?
А где же российские тренеры, которых много навыпускала Высшая школа тренеров. Мостовой может и без диплома работать, языком уж точно..
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:59, ред.
А я так подумал что я поболею теперь за Оренбург чем сидеть у Лукойл на привязи, редких качеств по нашим временам человек заслуживает симпатии больше чем вся эта шайка мошенников. Ох если конечно получится остыть к Спартаку, один раз в жизни мне это удалось но только вместе с футболом
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:52
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:49
Чудесного по человечески специалиста могут получить. Многие не берут в расчёт этот фактор, но по мне он самый важный. Честь, совесть, ответственность, те качества что есть у Владимира и что Спартак напрочь растерял. Именно прогнивший менталитет не даёт Спартаку стать снова сильным клубом и они потеряли единственного порядочного человека из всех что были в системе команды. Очень грустно. Владимиру только успехов во всём! И может быть когда нибудь наши дороги ещё пересекутся, надеюсь.
Capral
Capral
вчера в 12:37
А вот это- уже интересно!!! Если случится ему стать тренером- будет очень любопытно посмотреть!!! Симпатичный тренер, имеющий, свою, тренерскую доктрину- свой почерк и стиль. Очень я был расстроен, когда он ушел из Спартака... При Слишковиче, Спартак играл в футбол!!! Да, были ошибки, неудачи, но был- именно футбол, а не работа на поле. Как мне показалось, человек любит работать- исключительно в комбинационном стиле, очень ажурном я бы сказал, где-то, возможно, играющем на публику, но радующий глаз!!! При Станковиче, Спартак больше работает, нежели играет, а со Слишковичем- именно играл в футбол!!!

Вобщем, если станет тренером Оренбурга- пожелаю ему Удачи!!!!!!! Мне он очень нравится!!!
drsm72sxk2zq
drsm72sxk2zq
вчера в 12:25, ред.
Их в дверь, они в окно, надоели эти всякие -ичи, своих ставить нужно.
8xrt8xrfn5g3
8xrt8xrfn5g3
вчера в 12:23
Ужас, только не это.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
Слишкович не самый плохой вариант для Оренбурга...
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