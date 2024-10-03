Бывший тренер «Спартака» близок к назначению в «Оренбург»

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вчера, 12:19

Боснийский специалист близок к назначению на должность главного тренера «Оренбурга». Президент южноуральцев Василий Еремякин лично контактировал со Слишковичем. 41-летний специалист готов возглавить команду. Подписание контракта может состояться после матча с «Зенитом» (5 октября).

Напомним, с мая текущего года Слишкович находится без работы. На протяжении месяца (с 17 апреля по 25 мая) босниец исполнял обязанности главного тренера «Спартака». Под его руководством «красно-белые» провели десять игр (5 побед, 4 ничьих и поражение).

Ранее «Оренбург» сообщил об отставке Давида Деограсии.