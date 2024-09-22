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Экс-тренер «Спартака» Абаскаль вернулся в Москву

вчера, 13:36

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернулся в Москву.

На днях испанца уволили из «Гранады».

О возможном месте продолжения карьеры 35-летнего специалиста пока не сообщается.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:51
Говорят , что некоторые клубы РПЛ уже заказали такие таблички...)
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:51
Иключительно!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:43
вона какой мелочный Рыжий!За башмаками вернулся))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:37
Опа....мы что то не знаем про Станковича ???
Futurista
Futurista
вчера в 15:25
Москва - город контрастов)...
nf649qdyqgyz
nf649qdyqgyz
вчера в 15:11
Его даже к пердиву подпускать нельзя
derrik2000
derrik2000 ответ t7u7xyh6zt36 (раскрыть)
вчера в 14:36
Химки - интересный вариант.
Неужели этот прощелыга Туфана Садыгова вокруг пальца обведёт???
Хотя...
Возможно, что абаскалевские "пляски БЕЗ бубна" у бровки поля во время матчей Спартака Туфану оч-ч-ч-чень понравились: напомнили ему какие-то национальные танцы и навеяло...)))
Подельник его Цорн тоже будет в доле???
977ppdz37f3y
977ppdz37f3y
вчера в 14:21
Всё рыщут где бабла срубить, знают, что таких бездарей в России почитают.
t7u7xyh6zt36
t7u7xyh6zt36
вчера в 14:13
Спартак его в Химки поставит, чтобы не привыкать к другому тренеру. Таких больших зарплат никчемный физрук нигде в Европе не получит.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:01
Нет, просто тапочки в шкафу забыл...
drug01
drug01
вчера в 14:00
Неужели опять в Спартак???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:40
Осталось добавить. Его восторженно встречали сотни поклонников его тренерского таланта.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:39
Это как понимать? В надежде что КБ подберут?
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