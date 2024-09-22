Экс-тренер «Спартака» Абаскаль вернулся в Москву

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернулся в Москву.
На днях испанца уволили из «Гранады».
О возможном месте продолжения карьеры 35-летнего специалиста пока не сообщается.
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернулся в Москву.
На днях испанца уволили из «Гранады».
О возможном месте продолжения карьеры 35-летнего специалиста пока не сообщается.
Неужели этот прощелыга Туфана Садыгова вокруг пальца обведёт???
Хотя...
Возможно, что абаскалевские "пляски БЕЗ бубна" у бровки поля во время матчей Спартака Туфану оч-ч-ч-чень понравились: напомнили ему какие-то национальные танцы и навеяло...)))
Подельник его Цорн тоже будет в доле???
Неужели этот прощелыга Туфана Садыгова вокруг пальца обведёт???
Хотя...
Возможно, что абаскалевские "пляски БЕЗ бубна" у бровки поля во время матчей Спартака Туфану оч-ч-ч-чень понравились: напомнили ему какие-то национальные танцы и навеяло...)))
Подельник его Цорн тоже будет в доле???