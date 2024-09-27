Тренер Первой лиги отказался возглавить «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала» отказался возглавить «Пари НН».

С «Пари НН» были разговоры, встречались. Я принял решение остаться в «Арсенале».

Мотивация в том, что я вместе с тренерским штабом и людьми, причастными к клубу, сделал многое, чтобы команда жила, боролась за лидирующие позиции. Чисто по‑человечески не мог поступить по‑другому в данной ситуации. Посмотрим, что будет зимой.