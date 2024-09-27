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Тренер Первой лиги отказался возглавить «Пари НН»

вчера, 09:44

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук отказался возглавить «Пари НН».

С «Пари НН» были разговоры, встречались. Я принял решение остаться в «Арсенале».

Мотивация в том, что я вместе с тренерским штабом и людьми, причастными к клубу, сделал многое, чтобы команда жила, боролась за лидирующие позиции. Чисто по‑человечески не мог поступить по‑другому в данной ситуации. Посмотрим, что будет зимой.

Напомним, после одиннадцати туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Пари НН» после девяти сыгранных матчей занимает двенадцатое место в РПЛ.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:01
С этим недалёким фармацевтом никто не хочет пилить бюджет и отправляться в пердив...
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:06
РПЛ пора сокращать. Команд до 12 было бы идеально. Такие как Пари НН, Оренбурги, Факелы и равные им Химки они поиграв один сезон в лиге, на следующий начинают деградировать. В регионах не хватает средств на толковую поддержку футбола. Жить и играть в условиях РПЛ удается лишь Ростову и Самаре. Остальные, уж не обижайтесь болельщики, портят и без того унылый образ РПЛ
dkaceuw54sjc
dkaceuw54sjc
вчера в 10:01
Сторожук наладил игру в Арсенале, Арсенал успешно играет, в следующий сезон будет в РПЛ, Пари НН из-за плохого руководства постоянно лихорадит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:54
Зачем ему нужен проблемный клуб РПЛ, когда Сторожук возглавляет Арсенал. С ним тренер может сам подняться в высший дивизион нашего футбола. Там у него всё получается... А Пари НН пусть сам преодолевает свои трудности.
Katerman
Katerman
вчера в 09:53
Сторожук итак будет в РПЛ, но со своей командой.
m2tt37kwckte
m2tt37kwckte
вчера в 09:50
Понимает, что в этом клубе ничего не исправить.
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