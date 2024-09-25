Игнашевич может возглавить «Крылья Советов» вместо Осинькина

Экс-наставник «Балтики» Сергей Игнашевич может возглавить «Крылья Советов».
По данным источника, руководство самарского клуба планирует отправить в отставку Игоря Осинькина после матча против «Локомотива» (6 октября).
На его место должен быть назначен именно Игнашевич.
Да, он мог совершить переворот в футболе, после того, как из прямолинейного Сергеева сделал блуждающего форварда и очень успешного, если вспомнить игры Самары в ФНЛ. Но во всем остальном- Осинькин весьма предсказуемый тренер. Все уже знают любовь Осинькина играть флангами, играть на быстрых контрах и тп. Его футбол изучен.
Игнаш отлично показал себя в прошлом сезоне, даже несмотря на вылет его первой тренерской команды. Балтика Игнаша- имела своё неповторимое лицо и стиль. Балтика без тени сомнения и робости вступала в открытый футбол со многими ведущими командами ПЛ, отлично смотрелась в финале против Зенита! Игнашевичу удалось создать комаду единомышленников, с его собственным, тренерским почерком...
Кроме всего прочего, Игнаш неплохой тактик, даже, если вспомнить игры с Динамо в Калининграде и Москве, со Спартаком в кубке и тд. Но всегда непросто поднимать команду, которая находится в сложном и прежде всего в психологическом состоянии. Вобщем, если замена произойдет будет очень интересно понаблюдать!!!
Да, он мог совершить переворот в футболе, после того, как из прямолинейного Сергеева сделал блуждающего форварда и очень успешного, если вспомнить игры Самары в ФНЛ. Но во всем остальном- Осинькин весьма предсказуемый тренер. Все уже знают любовь Осинькина играть флангами, играть на быстрых контрах и тп. Его футбол изучен.
Игнаш отлично показал себя в прошлом сезоне, даже несмотря на вылет его первой тренерской команды. Балтика Игнаша- имела своё неповторимое лицо и стиль. Балтика без тени сомнения и робости вступала в открытый футбол со многими ведущими командами ПЛ, отлично смотрелась в финале против Зенита! Игнашевичу удалось создать комаду единомышленников, с его собственным, тренерским почерком...
Кроме всего прочего, Игнаш неплохой тактик, даже, если вспомнить игры с Динамо в Калининграде и Москве, со Спартаком в кубке и тд. Но всегда непросто поднимать команду, которая находится в сложном и прежде всего в психологическом состоянии. Вобщем, если замена произойдет будет очень интересно понаблюдать!!!
Осинькин мог банально устать..
Моральная усталость и, как следствие, некоторая утрата тренерской мотивации вполне возможна, когда у тебя каждое ТО утаскивают лучших игроков и многое нужно начинать заново.
Могут быть и финансовые обстоятельства, порождающие проблемы..
Например, в своё время забавная история получилась у Дана Петреску в его провинциальной Унире.
Дан сделал эту скромную команду чемпионом Румынии, потом пошумел с ней
в Европе, её игроков заметили и у хозяев Унири впервые в жизни в глазках защёлкали миллионы.
Лучших игроков быстренько распродали, а Петреску показали комбинацию
из трёх пальцев, хотя именно он создал эти миллионы. Могло в Самаре возникнуть нечто похожее? Кто знает..
А вот сможет ли Игнашевич привнести в игру КС нечто бОльшее, чем сделал для неё Осинькин- это вопрос
Осинькин мог банально устать..
Моральная усталость и, как следствие, некоторая утрата тренерской мотивации вполне возможна, когда у тебя каждое ТО утаскивают лучших игроков и многое нужно начинать заново.
Могут быть и финансовые обстоятельства, порождающие проблемы..
Например, в своё время забавная история получилась у Дана Петреску в его провинциальной Унире.
Дан сделал эту скромную команду чемпионом Румынии, потом пошумел с ней
в Европе, её игроков заметили и у хозяев Унири впервые в жизни в глазках защёлкали миллионы.
Лучших игроков быстренько распродали, а Петреску показали комбинацию
из трёх пальцев, хотя именно он создал эти миллионы. Могло в Самаре возникнуть нечто похожее? Кто знает..
А вот сможет ли Игнашевич привнести в игру КС нечто бОльшее, чем сделал для неё Осинькин- это вопрос
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!