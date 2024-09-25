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Игнашевич может возглавить «Крылья Советов» вместо Осинькина

вчера, 20:07

Экс-наставник «Балтики» Сергей Игнашевич может возглавить «Крылья Советов».

По данным источника, руководство самарского клуба планирует отправить в отставку Игоря Осинькина после матча против «Локомотива» (6 октября).

На его место должен быть назначен именно Игнашевич.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:33, ред.
7 октября. Игра с "Локомотивом". Час "Х". Сыграют удачно, Осинькин останется. До следующего промаха Акелы.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:20
Шило на мыло ...
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:01
думаю будет лучше, чем было...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:59
Золотые слова!!! Но кое-что менять, он будет, определенно.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
ОП-ПА!
А я после твоего ответа посмотрел на Чемпионате и тоже ЭТО увидел...
Тогда пожелаю Игнашевичу НЕ "убить" тот футбол, который команда при Осинкине показывала, а привнести в него много нового ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО.
Спокойной ночи! )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:54
Спокойной ночи, Дружище!!!
Спасибо за беседу!!!)))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:53
Уже назначили Игнаша. Но дело в другом. Пацанский футбол или другой, но есть такое понятие как- система в футболе. А именно: у всех Великих тренеров была своя система в игре- y Маслова, Бескова, Лобановского, я уже не говорю про мировых, таких как Феола и др. А у Осинькина системы не было, была беготня флангами, на контратаках, при этом легко читаемая. А то, как он прошлой Осенью со Спартаком сыграл в Москве- это в худших традициях футбольного авантюризма...
memphis
memphis
вчера в 23:46
Выстрелили себе в ногу, если так будет
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
"команда по прежнему играла в пацанский футбол,"

Так от него и требуется, чтобы команда играла раскрепощённо В ФУТБОЛ, а не разные, там, игровые схемы разучивала.
Только в ТАКОМ, РАСКРЕПОЩЁННОМ футболе, как на ярмарке, видны лучшие качества КАЖДОГО молодого игрока.
Ну, чтобы на продажу, сам понимаешь... ))
Что же касается "деградации" команды, так, поглядим-посмотрим следующие туры и когда вернуться все игроки основы, наберущие спортивную форму...
Цыплят-то когда считают, сам знаешь... ))
Если, конечно, Осинкину дадут доработать до конца чемпионата.
Но если уж слухи пошли, то, конечно, всякое бывает...
Мне, по крайней мере, не хотелось бы, чтобы ТАКОЙ тренер уходил в небытие, т. е. из РПЛ.
Очень уж хорошо с молодёжью работает... ВЗРАЩИВАЕТ и доводит до кондиции таланты...

Ладно, Витя.
Что-то мы здесь в очередной раз засиделись... ))
Пойду немного отвлекусь перед сном... ))
Спокойной ночи и до следующих обменов мнениями!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:37
Тренер, у которого каждый год забирают лучших- машинально, механически должен перестраиваться. Это как после любой в*йны, после разрушений- начинается период новых идей и строительства. Я конечно не сравниваю футбол с войной, не дай БОГ, но ,чисто образно, привел пример. Вот поэтому, независимо от того, какие потери, каждый год нёс Осинькин, всё это вынуждало его перестраивать свою футбольную идею. Но этого не было и команда по прежнему играла в пацанский футбол, и надо признать откровенно, в определенном смысле- деградировала...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:28
"Да, можно быть человеком необразованным по футбольному, но при этом строить красивый футбол. "

Прямо портрет Мауриньо написал! ))
Что же касается, "недолговечности" ТАКОГО футбола, так пусть дадут грошей немеряно, как Мауру, только, вот, у Мусаева, боюсь, НЕ получится, а у Осинкина с БАБЛИЩЕМ получится.
Хотя, может, ты и прав - ОТЛИЧНОМУ тренеру нужна МОТИВАЦИЯ!
А какая мотивация у Осинкина, если лучших игроков раз за разом продают???
Никакой.
Не вижу я "Божьей искорки" в работе Мусаева с Краснодаром.
Не вижу - и всё тут!
Не вижу, чтобы по "взмаху тренерской руки" команда меняла игру в зависимости от счёта и силы соперника.
Так... местечковый психотерапевт-затейник... ))
Как Непомнящий в сборной Камеруна в 1982-м перед игрой с румынами: "Вы, ребята первый тайм продержитесь, а во втором выйдет великий Роже и всё будет хорошо" ))
Хотя Непомнящий ТУ команду СОЗДАЛ САМ!
И пробился на ЧМ из Африки тоже САМ! Безо всяких больших денежных вливаний.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:08
Мусаев- это пианист без консерватории. У него нет тренерского должного образования, но есть- эстетическое чувство футбола, что тоже не всем дано. Но возможно, именно это и добавляет изюминки в красивый и комбинационный футбол Краснодара. Да, можно быть человеком необразованным по футбольному, но при этом строить красивый футбол. Правда, такой футбол, как правило недолговечный, но он радует глаз и веселит душу. У Осинькина футбол, с каждым годом становится всё проще и беднее, беднее- в плане тренеpской мысли. Его футбол не балует свежими идеями как раньше. Клопп, когда понял, что исписался- решил взять паузу и это правильно...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:59
Вечер добрый, Витя! )
Я уже написал на этой ветке, что САМ ЛИЧНО )) ничего против не имею по назначению Игнашевича: его Балтика меня тоже приятно удивила.
А что до того, что Осинкин - средний тренер, даже я бы сказал больше - ЮНОШЕСКИЙ тренер, так это понятно.
Тактика, стратегия...
Это всё для команд с амбициями.
Ну, если прямо сказать, для "столиц".
Вон, в Краснодаре тоже Мусаев, по моему мнению, зряшный тренер.
Команда только потому "на высоком плаву", что СУПЕР ОТЛИЧНО работает селекция, ВЫИСКИВАЯ НУЖНЫХ игрочишек, не взирая на их возраст, чтобы ВСТРОИТЬ их в "команду мечты" Галицкого.
От Мусаева там тоже что требуется???
Правильно. Чтобы он "поддерживал хорошую атмосферу в команде".
А ИГРАТЬ ребята-быки и сами с усами.
Безо всякой "тактики-стратегии".
Пылят себе в удовольствие, радуя глаз Галицкого и болел с фантиками, НЕ умея перестроиться по ходу матча.
НИ ОДИН СОСТАВ НЕ УМЕЛ, насколько я помню.
"Павлины, говоришь?... ХЕ-Х!"... ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:44
Привет, Володя!!!
Ну это как сказать. У Зенита возможности безграничные, но при другом раскладе, могли весной чемпионами и не стать. Осинькин- обычный тренер, не гений, но добротный, по меркам российского убогого футбола. Надо отдать ему должное в том, что он героически сражается каждый год, после ухода очередных ведущих игроков. Ну пожалуй и всё. Про его авантюрный футбол я пишу часто и привожу примеры такой игры. Он не умеет менять тактику в зависимости от соперника, менять игру по ходу матча, если что-то не получается. Вот, поэтому- средний, обычный тренер.

Чем мне нравится Игнашевич, он- смелый тренер и надо сказать толковый, хотя очень молодой и неопытный. Да, ему не повезло, но его команда показывала вполне зрелый, атакующий футбол. Он нашел лидера команды Козлова, наиграл состав, сплотитл его и объединил одной тренерской идеей. Повезло Новгороду- пройти удачно стыки, но разве Балтика меньше была достойна ПЛ?
112910415
112910415
вчера в 22:34
Надо пробовать
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:25
"он, как большинство российских тренеров- на определенном, среднем уровне..."


А что Самаре ещё-то нужно???
Только продажи поднять, как Варелик в Ростове: "завернуть в красивую обёртку" игрочишек и СКОПОМ продать.
Ну, или в розницу.
НО - ЗАДОРОГО!
Лучше, конечно, каждый год ТАК делать, но пойди найди столько талантов???
КС и при Осинкине НЕ вылетят из РПЛ. Однозначно. При любом раскладе.
Даже будут где-то в середине таблицы.
Плюс перспективные продажи игроков...
Вопрос губернатору Самарской области: "Чего ж тебе ещё надобно, собака???" (с)

МедалЕй???
Так под них совсем другой бюджет нужОн и запрет на продажи игроков хотя бы года три-четыре.
Бюджет-то выдюжит ТАКОЕ???
Вот то-то и оно...
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:18
Ох, не знаю-не знаю....
С одной стороны, по началу чемпионата казалось, что Осинкин потерял всякую связь с командой. Да и мотивацию тоже.
С другой стороны, после первых туров, да ещё укрепив состав, вроде бы КС проснулись...
Хотя, конечно, ТОЙ игры полностью ПОКА не видно.
Я, конечно, прекрасно понимаю, что травмы ведущих игроков и всё такое прочее...
Но уж очень беззубо ИНОГДА и, главное, БЕЗВОЛЬНО игроки КС бегают по полю.
Как на автомате.
Игнашевич, будучи игроком, БОЕЦ???
Бесспорно.
Балтика под его руководством отличалась бойцовским характером вкупе с хорошей физической подготовкой и непризнанием никаких авторитетов?
Тоже - бесспорно.
Только один нюанс есть. Весьма, кстати, существенный.
Осинкин подавляющее большинство игроков КС САМ в Самару и привёз из Чертаново.
Игрокам он как отец родной: всех их знает, их сильные и слабые стороны тоже, общаться с ними умеет.
Да и КРАСИВО ВПИСАЛ в коллектив того же, например, Рассказова, на которого уже не только в Спартаке рукой махнули.
Гарре тоже очень пришёлся ко двору...
Сможет ли Игнашевич БЕРЕЖНО отнестись к наследию, которое ему возможно оставят, только добавив ВОЛЮ, ФИЗПОДГОТОВКУ И ОТСУТСТВИЕ ДРОЖИ В КОЛЕНЯХ ПЕРЕД АВТОРИТЕТАМИ???
Вопрос вопросов...
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:08
Успехов на тренерском посту Сергею Игнашевичу!!!
Capral
Capral
вчера в 22:07
Анатолий Кандауров.
Это большой вопрос, как бы сыграл Осинькин- со всеми своими бывшими. На первый взгляд- это так, это- логично. Но во-первых, все, в любом случае не остались бы, а во-вторых, даже очень большой выбор неплохих игроков- не гарантия тренерского успеха. Ну и последнее, чего особенного добивалася Осинькин за время его работы в ПЛ- с лучшим или худшим составом? Ничего. По своему- толковый тренер, умеющий работать с молодыми, но как тренер- очень предсказумый. Поэтому я и говорю, он, как большинство российских тренеров- на определенном, среднем уровне...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:58
CapralCapral
Это так. Но даже среди плохих есть кто то, кто чуть получше. Совсем чуть чуть. Если бы у Осинькина были все те, кого он научил играть в футбол( Сергеев - тот еще прежний , Глушенков, Чернов. Зиньквский, Пруцев, Горшков, Сарвели и др) команда была в пятерке. А КС только теряет и все. Знаю, что Осинькин не хуже многих
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:51, ред.
Если негласное решение руководства Крыльев Советов по расторжению контракта с Осинькиным принято уже окончательно, то для футболистов должно стать делом чести оказать достойное сопротивление одному из лидеров сезона в матче, который должен стать для их нынешнего Главного тренера последним. А что касается Игнашевича, то вряд ли ему удастся поднять клуб выше девятого места, а если так, то нет смысла разрывать контрак с Осинькиным.
Болейте за своих, а не против чужих!
баск
баск
вчера в 21:49
На первый взгляд выглядит глупо, поскольку Осинькин- один из лучших тренеров РПЛ. Но ведь могут быть скрытые причины.

Осинькин мог банально устать..
Моральная усталость и, как следствие, некоторая утрата тренерской мотивации вполне возможна, когда у тебя каждое ТО утаскивают лучших игроков и многое нужно начинать заново.

Могут быть и финансовые обстоятельства, порождающие проблемы..
Например, в своё время забавная история получилась у Дана Петреску в его провинциальной Унире.

Дан сделал эту скромную команду чемпионом Румынии, потом пошумел с ней
в Европе, её игроков заметили и у хозяев Унири впервые в жизни в глазках защёлкали миллионы.

Лучших игроков быстренько распродали, а Петреску показали комбинацию
из трёх пальцев, хотя именно он создал эти миллионы. Могло в Самаре возникнуть нечто похожее? Кто знает..

А вот сможет ли Игнашевич привнести в игру КС нечто бОльшее, чем сделал для неё Осинькин- это вопрос
Capral
Capral
вчера в 21:35
Анатолий Кандауров.

Сейчас в России нет понятия "лучший тренер". Все тренеры- приблизительно одного уровня...
Сп62
Сп62
вчера в 21:28
Большей глупости придумать нельзя, как убрать из Крыльев Осинькина. Здесь и обсуждать, по-моему, нечего.
Anisovich
Anisovich
вчера в 21:28
Зачем менять тренера в Крыльях Советов, разрушать всю сложившуюся атмосферу в команде, которая вполне может поправить свое положение.
pawj7sr9vyz8
pawj7sr9vyz8
вчера в 21:08
Жалко Крылья Советов, такими они уже не будут, если такое произойдет
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:50
Этого не знал.
drug01
drug01
вчера в 20:48
Неужели он сможет поднять Крылья????
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:44
До свидания, Крылья, до свидания!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:44
Будет делать Балтику-2.Но больший толк был бы от Балтики 3))
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