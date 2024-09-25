Игнашевич может возглавить «Крылья Советов» вместо Осинькина

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вчера, 20:07

Экс-наставник «Балтики» может возглавить «Крылья Советов».

По данным источника, руководство самарского клуба планирует отправить в отставку после матча против «Локомотива» (6 октября).

На его место должен быть назначен именно Игнашевич.