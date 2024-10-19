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«Ньюкасл» дома проиграл «Брайтону»

вчера, 18:58
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (0:1) в матче 8-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 35-й минуте забил нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек.

«Ньюкасл» идёт на 8-м месте (12 очков), «Брайтон» занимает 5-е место (15 очков).

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18 октября
Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:12
На этом же стадионе Ньюкасл сыграл ничью с Сити, а проиграет Брайтону, нормально.
azkan
azkan
вчера в 19:08
Надеялся, что Ньюкасл все таки вырвет ничью. Но Брайтон отстоял и очень остро контратаковал. Ничья была бы справедливой.
Хороший отличный матч. Уэлбеку здоровья и хороший гол забил.
А фанаты сорок покидали стадион при минимальном счете. Видать даже ничья их не устраивала.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:00
Чайки заклевали сорок в их логове))
Думал все же хозяева уж не проиграют хотя бы
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 18:59
С Хау Ньюкасл не сделает шаг вперёд.
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