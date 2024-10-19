«Ньюкасл» дома проиграл «Брайтону»

«Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (0:1) в матче 8-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 35-й минуте забил нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек.
«Ньюкасл» идёт на 8-м месте (12 очков), «Брайтон» занимает 5-е место (15 очков).
|Ньюкасл Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
|Матч завершен
«Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (0:1) в матче 8-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 35-й минуте забил нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек.
«Ньюкасл» идёт на 8-м месте (12 очков), «Брайтон» занимает 5-е место (15 очков).
Хороший отличный матч. Уэлбеку здоровья и хороший гол забил.
А фанаты сорок покидали стадион при минимальном счете. Видать даже ничья их не устраивала.
Хороший отличный матч. Уэлбеку здоровья и хороший гол забил.
А фанаты сорок покидали стадион при минимальном счете. Видать даже ничья их не устраивала.
Думал все же хозяева уж не проиграют хотя бы
Думал все же хозяева уж не проиграют хотя бы