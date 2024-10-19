«Ростов» ушел от поражения в матче с «Пари НН» на 90+2-й минуте

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вчера, 16:00

В матче 12-го тура РПЛ «Пари НН» дома сыграл вничью с «Ростовом». На 75-й минуте мяч забил полузащитник хозяев (ассистент нападающий ). На 90+2-й минуте защитник «Ростова» реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Таким образом, серия «Ростова» без побед продлилась до пяти матчей (с учётом Кубка). После данной ничьей «Пари НН» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице, а ростовчане на 8-ю.

Лучшим игроком данного матча был признан Боселли.