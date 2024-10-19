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«Ростов» ушел от поражения в матче с «Пари НН» на 90+2-й минуте

вчера, 16:00
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 12-го тура РПЛ «Пари НН» дома сыграл вничью с «Ростовом». На 75-й минуте мяч забил полузащитник хозяев Валерий Царукян (ассистент нападающий Хуан Мануэль Боселли). На 90+2-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Таким образом, серия «Ростова» без побед продлилась до пяти матчей (с учётом Кубка). После данной ничьей «Пари НН» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице, а ростовчане на 8-ю.

Лучшим игроком данного матча был признан Боселли.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:33
Таких скучных, на мой взгляд, матчей в РПЛ ещё не было, хотя, допускаю, какой-то и ускользнул из моего поля зрения.
sv89r37h6c3d
sv89r37h6c3d
вчера в 18:15
Ростов еле отскочил, можно сказать на шару.
112910415
112910415
вчера в 17:55
Ростов вовсе нехорош
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:04
С Карпиным "Ростов" обречён, и сборная не причём, просто он посредственный тренер, ещё и зажрался...
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:44
Что хорошего у фк"Ростов" в этом сезоне то что иногда бьются до конца и это у них уже третий мяч в компенсированное время - ну а остальное всё хреново...
shlomo
shlomo
вчера в 16:42
Валера далеко не глупый человек, поэтому когда он кошмарит судей казалось бы на ровном месте, то это для вот таких пенальти в будущем. НО ставить в концовке матча такой пенальти, это конечно жесть. Валеру просто за уши вытащили. Ну а так что, очень неоднозначное судейство, за такой контакт давать в добавленное время пенальти и не замечать откровенные нарушения игроков Ростова не может беспристрастный судья. Интересно, будет НН подавать в ЭСК или нет?
bsrruew2rxzb
bsrruew2rxzb
вчера в 16:22
Мог Валера из Нижнего огорчить Валеру из Ростова, если б не пендаль в добавленное время
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:14, ред.
В плане смотрибельности зрелище получилось не айс как по мне. По большей части какой-то плохо организованный хаос, бей вперед - игра придет. Ну ладно хоть не нули на табло в итоге. А в целом ничья наверное справедливый итог, ибо победу с такой игрой не заслуживали ни одни. ни другие исключительно на мой сугубо субъективный взгляд. Печально, что на таком стадионе в городе-миллионике в выходной день зрителей условно кот наплакал, хотя с таким качеством футбола... Ну да ладно. Для ВМГ первый блин комом не вышел и то ему вперед. Ну а ВГК нужно как-то встряхивать команду.
rffjzkhaf68z
rffjzkhaf68z
вчера в 16:11
НН был немного сильнее, но Ростов отскочил.
Игроки Ростова кстати знатно симулировали, Комличенко топ симулянт.
Интересно, что там Карпин задвинет про равную игру...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:10
Слабоват Ростов
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:06
Мы посмотрели игру двух команд одного класса. Обе сыграли на своём (ниже среднего) уровне. Не самый интересный матч мы посмотрели. В очередной раз убедился в том, что слишком много команд в РПЛ.
Гость
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