«Краснодар» одержал разгромную победу в гостях над «Спартаком»

Сегодня, 19 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена», состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 8-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин открыл счёт в матче, в компенсированное время к первому тайму Виктор Са удвоил преимущество гостей, ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина в концовке встречи.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место — команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.
Барко совсем жалко, похоже парень понял куда попал, бедолага.
От третьего гола больно до слёз, просто безнадёжнейшее, унизительнейшее, позорнейшее поражение
Барко совсем жалко, похоже парень понял куда попал, бедолага.
От третьего гола больно до слёз, просто безнадёжнейшее, унизительнейшее, позорнейшее поражение