«Краснодар» одержал разгромную победу в гостях над «Спартаком»

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вчера, 18:46

Сегодня, 19 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена», состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 8-й минуте полузащитник «Краснодара» открыл счёт в матче, в компенсированное время к первому тайму удвоил преимущество гостей, ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» в концовке встречи.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место — команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.