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«Краснодар» одержал разгромную победу в гостях над «Спартаком»

вчера, 18:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Сегодня, 19 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена», состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 8-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин открыл счёт в матче, в компенсированное время к первому тайму Виктор Са удвоил преимущество гостей, ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина в концовке встречи.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место — команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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Все комментарии
barca200885
barca200885 ответ Городецкий (раскрыть)
сегодня в 08:49, ред.
Спартак М уже много лет является середняком, не лидером. Это сложно принять, прежде всего, болельщикам Спартака, т.к. у клуба есть традиции и многократные чемпионства во времена СССР и в 90-е. Мне в начале чемпионата даже показалось, что Спартак вроде заиграл немного, результат был и главное игра, а сейчас всё опять по-старому. Победа, ничья, поражение, невнятная игра, то один накосячил, то другой, то тренер не тот состав выбрал и т.д. и т.п. В восьмерке будут и то хорошо. p.s. На мой взгляд, главная проблема Спартака - отсутствие центральных полузащитников. Пока они эту проблему не решат рано или поздно, всё будет как сейчас.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:39
Ну чтоб ваш сон был безмятежен и сладок давайте....и повторим успокоительные речи..."Это не Зенит хорошо играет - это Газпром всё купил"...."Семака не существует - это голограмма"....."Зенит купил Гонду чтоб ослабить аргентинцев"..."В Юбилей Зениту забивать - счастья не видать"....)))

Не перестаю удивляться вашему анти-зенитовскому-газпромовскому старанию...(особенно на ветке про Спартак и Краснодар)...))
Ведь ещё Конфуций говорил..."Если ты ненавидишь – значит тебя победили."
Больше позитива и улыбок...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:12
Очень смешно в сотый раз называть реальную причину этого триумфа. Она всем известна, что выразилось в гуляющем по стадионам страны лозунге,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:08
...."Ответочка в Питере предстоит...13.04.25....
Тогда и посмотрим чьи в лесу шишки..."

Уважаемый , узнаете чьи эти слова? Разве это не завуалированное предвкушение торжества, которое в быту называется праздник. Именно об этом я и сказал. Русский язык тем и отличается от всяких европейских тем, что в нем много оттенков, двусмысленности, игры слов. Но я не об этом.
Никто вообще не знает, что будет к апрелю 25 года. И я веду речь о сегодняшнем уровне футбола Краснодара и Зенита. И Краснодар выглядит предпочтительнее. А делить шкуру медведя можно заранее, зная, что предстоит юбилей и провала никто не допустит. И не надо наивность демонстрировать. Футболом в юбилей не пахнет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:52
Молодцы быки, подтвердили свои чемпионские амбиции. С победой!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:42
Роль профессионального футбольного клуба в этих убытках минимальная. Я бы сказал, мизерная. Вы, как умный человек, прекрасно знаете причину стагнации "Газпрома".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:39
Я ни слова не говорил про "праздник"....вы же как юрист всегда тщательно относитесь к словам....не узнаю вас........в гриме...
Хотя доля правды в ваших словах есть...Домашние игры Зенита - это всегда Праздник....вне зависимости от разового результата....

Вы же знаете РПЛ не выигрывается без поражений.....как правило их бывает несколько....
Думаю Зенит свои поражения уже совершил....у Краснодара всё ещё впереди....

Если уж в прошлом чемпионате...где за 40 минут до его окончания шансы Зенита были не более 26,5% - Зенит расчемпионился......то почему у меня должны быть сомнения за 18 туров до окончания первенства при отставании всего в 1 очко...??
Мало ли кто в эти 6,5 сезонов обгонял изредка Зенит в таблице...всё равно на открытом двухэтажном триумфаторском автобусе ездит Семак и Симутенков....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ MikeSevas (раскрыть)
вчера в 22:09
Поскольку Газпром это госструктура ( ПАО с контрольным пакетом акций у государства) то проверкой их финансовой деятельности должна заниматься Счетная Палата. А основания для проверки есть. По итогам 23 года, Газпром получил рекордные за всю историю убытки. Около 400 млрд. И было бы интересно узнать, а какова роль в этих убытках финансирования профессионального футбольного клуба?: Кстати убытки Гзпрома впервые в его истории.
MikeSevas
MikeSevas ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Согласен ,но я думаю когда-нибудь Федеральная Антимонопольная Служба вынуждена будет заняться и спортом. Но это случится не скоро. Очень многое пока в стране заточено под Санкт-Петербург и Газпром.
Rivera_10
Rivera_10 ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 21:55
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Сразу вспомнил классика " Надежды юношей питают...." А откуда уверенность, что 13 апреля 25 года в Питере будет праздник ? Все возможно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:25, ред.
    Ответочка в Питере предстоит...13.04.25....
    Тогда и посмотрим чьи в лесу шишки...
    Зенит больше всех забил...меньше всех пропустил...
    Форс-мажор после 88-й минуты в Краснодаре ещё не показатель...что команда "Краснодар" на две головы выше команды "Зенит"......
    Несомненно краснодарцы сейчас на подьёме...и на кураже....но как правило это бывает временно...удачи им конечно и процветания...всегда говорил что с большим уважением отношусь к клубу Галицкого как и к нему самому.......
    Если кто и подвинет Семака на троне так пусть это будет Краснодар...чем кто то ещё....
    Зенит провёл не лучшую в семаковский период треть чемпионата.... дальше будет светлее и ярче...надеюсь Глушенков вернётся на забивной уровень после всех травм...Соболев утолит свой голод до голов за Зенит....и Лусиано исполнит свою мечту...в первый же сезон стать лучшим бомбардиром РПЛ.....
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 21:23
    Был на стадионе…. Поиграли вчистую
    Краснодар знает,что делать с мячом, Спартак - нет
    Городецкий
    Городецкий
    вчера в 21:23
    Кто может пояснить: почему?? Меняются игроки, приходят хорошие, перспективные или состоявшиеся. Меняются тренеры. Приходят успешные или перспективные. Или становятся успешными потом, не в Спартаке. Уходят менеджеры, меняется медперсонал, приходят новые, возможно, лучше прежних. Но не меняется нестабильная игра Спартака. Нестабильная от слова совсем. Обыграть почти кого угодно. Проиграть кому угодно.
    Я понимаю, что у каждой команды бывают взлеты, парения, неудачные игры, дале неудачные сезоны. Но чтоб вот так ...
    Будто карма какая то...И я то болельщик совсем не Спартака.но мне за болельщиков обидно.
    Да Краснодар сейчас лидер. Да, нащупали свою игру, но это не первый проигрыш красно-белых.
    И , видимо, не последний....
    Gorasul
    Gorasul
    вчера в 21:19
    Не ну здесь по всем статьям. Как здесь можно обвинять тренера или тактику? Просто взрослая команда играла с подростками. Нужно гордиться, что счёт то более-менее, не позорный.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 21:06
    Спартак отличает стабильность )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Я об этом уде сколько лет твержу. Газпром испоганил РПЛ. Везде и в РФС , и в РПЛ, и в КДК и на ТВ посадил своих людей. И от честной спортивной борьбы не осталось даже признаков. Давят все размером денежного мешка. Но питерским это нравится. А нам нет и лозунг "Зенит - позор российского футбола" к юбилею станет еще более актуальным. Не дадут ни Краснодару, ни Локо, никому стать чемпионом.! Вот увидишь
    Ев17
    Ев17
    вчера в 20:53
    трудно без помощи иванова играть-то
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Какая честная борьба Анатолий?)) Это РПЛ..Краснодар все равно утопят-что еще более опустит победу Зенита.. Ну это правда-и Краснодар это понимает. Как и мудрейший Джек Дениэлс.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:21, ред.
    Не говори гоп, уважаемый. Или все таки юбилей выше честной борьбы.? По игре сейчас Краснодар бесспорный чемпион.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 20:17
    Вот это я понимаю Быки.
    K_TS_16
    K_TS_16
    вчера в 20:08
    А Мусаев то топ... 🙃
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Так я и говорю. Выходил Зорин-пас отличный-рост физика все его. Но почему то играет зажравшийся Зобнин и Умяров котрые только по коленкам пинать умеют. А счас опять руководы психанут-лысого выгонят и непонятно кого поставят. По мне так лучше Юрану доверить но не трогать его сезона три гарантировано . А средних еврошарлатанов было уже вагон..
    valt134
    valt134 ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Вашу инициативу подойти к холодильнику, я , кажись, тоже поддержу…
    Сп62
    Сп62 ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 19:55
    У ЦСКА дают играть Кисляку, у Локомотива Батракову. Почему Спартак не наигрывает своих Зорина, Пруцева. Выходы на поле от случая к случаю класс игроков не повысят. А рассчитывать на Кордобу, когда нет средней линии, тоже мало шансов. Нужен свой тренер, при чём в долгую. Тогда можно найти игру опираясь не на легионеров, а на россиян. Нашему тренеру гораздо легче ориентироваться с подбором игроков, как в РПЛ, так и в ФНЛ. Это будет и дешевле и пристойнее.
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 19:49
    А больше всего было жалко 98 летнего Никиту Павловича Симоняна. Который смотрел и не понимал во что превратили его великий Спартак..
    Пепс
    Пепс
    вчера в 19:43, ред.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 19:42
      Интересно как. Вчера писали - Зенит крупно выиграл у Акрона 0 - 5. А сегодня - Краснодар одержал разгромную победу 0 - 3.)
      jbg27a5umjrq
      jbg27a5umjrq
      вчера в 19:35
      Стыд и позор!
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 19:33
      Какой Пруцев-Умяров-пацанва это бездарная. Уж если хотим чего то серъезного и готовы были 15 лямов отдать за Кордобу. Ну вложитесь в мощного диспетчера типа Фернандо или волнореза типа Крала. А так 4-8 место-железно наше. Это без вариантов.
      Гость
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