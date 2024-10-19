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«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Вест Хэмом»

вчера, 16:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в матче 8-го тура АПЛ (4:1).

На 18-й минуте гости повели — гол забил Мохаммед Кудус. На 36-й хозяева поля отыгрались усилиями Деяна Кулусевски. Ив Биссума на 52-й вывел «шпор» вперёд. Автогол Жана-Клера Тодибо на 55-й позволил увеличить преимущество подопечных Анге Постекоглу. Ещё одним забитым мячом отличился Сон Хын-Мин на 60-й. На 86-й «молотобойцы» остались в меньшинстве после удаления Кудуса.

«Тоттенхэм» занимает 6-е место (13 очков). «Вест Хэм» идёт 14-м (8 баллов).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:42
Хорошо что вест хем перехватил у нас тодибо,Калюлю намного лучше него)
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:16, ред.
...дорогой друг, большая просьба к Вам!
Как Вы назовёте наш российский футбол?!
Варианты: Бразильский
Португальский
Колумбийский
Аргентинский
Сербский
.......и т.д и т.п.
112910415
112910415
вчера в 18:36
звонкая получилась победа !
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:59
За несколько минут превратили ничью в разгромную победу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:52
Похоже ВХЮ пора задуматься о смене тренера...
Лопетеги явно не справляется, состав у молотобойцев приличеый, а игра отстойная....
Там Поттер безработный сидит, может пока не поздно его назначить главным тренером?! У Хулиана в АПЛ пока работа не складывается.....может вернется в ЛаЛигу, там у него лучше получалось
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:09
Ожидал победу Шпор! Но они превзошли ожидания по счету!
Вещий
Вещий
вчера в 16:49
Просто заклевали молотков....
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:47
Посмотрите кто забивает? Среди этих людей нет ни одного игрока с английской фамилией. Потому и нечего называть этот футбол английским. Да, он качественный, но не английский.
Брулин
Брулин
вчера в 16:37
в следующем туре дерби двух главных неудачников этого сезона - Лопетеги и Тен Хага. если кого-то не уволят до игры, конечно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:27
Поначалу молотки оборонялись ещё как-то и даже забили, а потом в одну калитку просто столько получили)))
Гость
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