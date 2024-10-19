«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Вест Хэмом»

1729344318

вчера, 16:25

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в матче 8-го тура АПЛ (4:1).

На 18-й минуте гости повели — гол забил Мохаммед Кудус. На 36-й хозяева поля отыгрались усилиями Деяна Кулусевски. Ив Биссума на 52-й вывел «шпор» вперёд. Автогол Жана-Клера Тодибо на 55-й позволил увеличить преимущество подопечных Анге Постекоглу. Ещё одним забитым мячом отличился Сон Хын-Мин на 60-й. На 86-й «молотобойцы» остались в меньшинстве после удаления Кудуса.

«Тоттенхэм» занимает 6-е место (13 очков). «Вест Хэм» идёт 14-м (8 баллов).