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«Байер» обыграл «Айнтрахт»

вчера, 18:38
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Байер» обыграл «Айнтрахт» (2:1) в матче 7-го тура Бундеслиги.

На 9-й минуте нападающий «Байера» Виктор Бонифац не реализовал пенальти. На 16-й минуте форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш открыл счёт в матче. На 25-й минуте Роберт Андрих сравнял счёт. На 72-й минуте Бонифац принёс победу «Байеру».

«Байер» идёт на 4-м месте (14 очков), «Айнтрахт» занимает 5-е место (13 очков).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:18
Мармуш в этом сезоне топ, и сегодня он забил отличный гол.
Айнтрахт крепкая команда, и хорошо что все сложилось положительно
для Байера.
Однако аспириновые должны были забивать где то 4.
что то с реализацией не айс. надо прибавлять)))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:55
Понятно было что Байер сильнее.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:39
Байер с победой!! Но в концовке знатно чуть не привезли гол на ровном месте )) могли бы и потерять очки из-за Та и Градецки.
c4hb3xqzde6f
c4hb3xqzde6f
вчера в 18:39
Это ожидаемый итог игры
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