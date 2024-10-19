«Байер» обыграл «Айнтрахт» (2:1) в матче 7-го тура Бундеслиги.
На 9-й минуте нападающий «Байера» Виктор Бонифац не реализовал пенальти. На 16-й минуте форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш открыл счёт в матче. На 25-й минуте Роберт Андрих сравнял счёт. На 72-й минуте Бонифац принёс победу «Байеру».
«Байер» идёт на 4-м месте (14 очков), «Айнтрахт» занимает 5-е место (13 очков).
Айнтрахт крепкая команда, и хорошо что все сложилось положительно
для Байера.
Однако аспириновые должны были забивать где то 4.
что то с реализацией не айс. надо прибавлять)))
Айнтрахт крепкая команда, и хорошо что все сложилось положительно
для Байера.
Однако аспириновые должны были забивать где то 4.
что то с реализацией не айс. надо прибавлять)))