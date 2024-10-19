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«Химки» обыграли «Локомотив» благодаря дублю Зелимхана Бакаева

вчера, 18:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Химки» обыграли «Локомотив» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

На 54-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

«Химки» идут на 12-м месте (11 очков), «Локомотив» занимает 3-е место (27 очков).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:11
Да уж
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:19
Наверное Зелимхан удвоенные премиальные получит !!! От зенита)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:59
Да я даже не знаю кого нам надо в Спартак уже...
Но то что сегодня было в первом тайме это только к Станковичу вопросы
112910415
112910415
вчера в 19:56
неожиданно кончилось топливо у Локомотива
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:37
Держали в уме следующий матч с одним из лидеров, а потому не доработали в этом. Обычное дело, но для нас не очень приятное. После таких невзрачных матчей команда сдувается; будем надеяться, что сия доля обойдёт железнодорожников стороной, и они продолжат конкурировать с лидерами..
Сп62
Сп62 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:26
Зелимхана надо срочно в Спартак в место золотых легов.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:15
Семак уничтожил Бакаева, практически, как оказалось, недо конца
Strashniy
Strashniy
вчера в 19:10
Локомотив теряет силы в чемпионате.
96umhafpbzcg
96umhafpbzcg
вчера в 19:02
Зелимхан помогает своему клубу Зениту.
Limonov
Limonov
вчера в 18:58
Химки с Победой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:47
Локо удивил всех кто верил что они главные конкуренты Зенита... Жаль
viv
viv
вчера в 18:46
Все наверно ждали что Химки сегодня не смогут создать проблем Локомотиву, а тут такой нежданчик.
particular
particular
вчера в 18:45
Локо потерял там, где Химки и не планировали взять...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:43
Да здравствует букмекерская контора ФРИБЕТ , - Спонсор чемпионата России !!!(
cska1948
cska1948
вчера в 18:36
Что, у Локо весь пар в свисток ушёл?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:30
Химки с победой!
Такие игры бывают у каждой команды, но лучше бы их было поменьше. Это я про Локомотив. Скамейка в Локо просто "шик" - минус 100% на усиление игры.
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:30
Ну наконец-то!!! Как долго ждали мы победу!!! ХИМКИ!!! С ПОБЕДОЙ!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:26
Браво Химки !!!
Приятный нежданчик.
Futurista
Futurista
вчера в 18:25
Неожиданно...тормознули паровоз на полном ходу...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:24, ред.
Эх паровоз......
Ну наверно все силы оставили на Питер, в следующем туре надо побеждать!)))
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