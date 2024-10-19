«Химки» обыграли «Локомотив» благодаря дублю Зелимхана Бакаева

«Химки» обыграли «Локомотив» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.
На 54-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.
«Химки» идут на 12-м месте (11 очков), «Локомотив» занимает 3-е место (27 очков).
Такие игры бывают у каждой команды, но лучше бы их было поменьше. Это я про Локомотив. Скамейка в Локо просто "шик" - минус 100% на усиление игры.
Такие игры бывают у каждой команды, но лучше бы их было поменьше. Это я про Локомотив. Скамейка в Локо просто "шик" - минус 100% на усиление игры.