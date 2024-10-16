Названо число кандидатов, претендовавших на пост тренера сборной Англии

Главный исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем на пресс-конференции, на которой представили нового главного тренера сборной Томаса Тухеля, рассказал о том, с каким количеством кандидатов велась работа по назначению на должность рулевого.
Как вы понимаете, весь процесс был конфиденциальным. Мы должны были сохранить это для себя и кандидатов. Мы провели собеседования примерно с десятью кандидатами, и в рамках этих собеседований работали с англоязычными кандидатами.
Также Буллингем высказался о назначении в сборную Англии иностранного специалиста:
Мы также очень чётко понимали, что нам нужен самый лучший человек на эту должность, и мы чувствуем, что обязаны дать игрокам и стране ту поддержку, то руководство на турнирах, которое поможет им преодолеть черту, чтобы дать нам наилучший шанс выиграть трофей на мужском чемпионате мира.
Мы чувствуем, что сделали это. Очень рады, что Томас присоединился к нам.