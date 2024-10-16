Названо число кандидатов, претендовавших на пост тренера сборной Англии

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вчера, 17:59

Главный исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем на пресс-конференции, на которой представили нового главного тренера сборной , рассказал о том, с каким количеством кандидатов велась работа по назначению на должность рулевого.

Как вы понимаете, весь процесс был конфиденциальным. Мы должны были сохранить это для себя и кандидатов. Мы провели собеседования примерно с десятью кандидатами, и в рамках этих собеседований работали с англоязычными кандидатами.

Также Буллингем высказался о назначении в сборную Англии иностранного специалиста: