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Названо число кандидатов, претендовавших на пост тренера сборной Англии

вчера, 17:59

Главный исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем на пресс-конференции, на которой представили нового главного тренера сборной Томаса Тухеля, рассказал о том, с каким количеством кандидатов велась работа по назначению на должность рулевого.

Как вы понимаете, весь процесс был конфиденциальным. Мы должны были сохранить это для себя и кандидатов. Мы провели собеседования примерно с десятью кандидатами, и в рамках этих собеседований работали с англоязычными кандидатами.

Также Буллингем высказался о назначении в сборную Англии иностранного специалиста:

Мы также очень чётко понимали, что нам нужен самый лучший человек на эту должность, и мы чувствуем, что обязаны дать игрокам и стране ту поддержку, то руководство на турнирах, которое поможет им преодолеть черту, чтобы дать нам наилучший шанс выиграть трофей на мужском чемпионате мира.

Мы чувствуем, что сделали это. Очень рады, что Томас присоединился к нам.

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Все комментарии
6ftdaptewmcp
6ftdaptewmcp
вчера в 18:19
Наверное, они там вдесятером спички из шапки тянули и немецкому О. Бендеру попалась счастливая, так как по-другому выбрать кого-то из столь многочисленного сброда весьма затруднительно. А вообще когда кандидатов на такую должность десять, то это означает только одно: ни одного хорошего среди них нет
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:10
"Чтобы дать нам наилучший шанс выиграть трофей на мужском чемпионате мира." - Марк, прежде чем замахнутся на трофей , надо ещё определиться включать в состав или нет... Харри Кейна...)
Гость
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