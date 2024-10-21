Тер-Закарян покинул пост главного тренера «Монпелье»

Президент «Монпелье» Лоран Николлен сообщил об увольнении с поста главного тренера команды. В прошлом матче коллектив крупно уступил «Марселю» (0:5).

Сообщаю, что я расторг договор с Мишелем Тер-Закаряном. Он больше не является наставником «Монпелье». Исходя из того, что я увидел сегодня вечером, мне пришлось прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб важнее всего. Ничего не было запланировано заранее.

Мне стыдно за поражение 0:5 от «Марселя». Я сказал футболистам, что это они уволили тренера. Теперь каждый должен осознать, что если мы ничего не изменим, то скатимся вниз. Надеюсь, что в воскресенье после поединка с «Тулузой» у нас будет другое настроение.