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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2024/2025

Тер-Закарян покинул пост главного тренера «Монпелье»

вчера, 08:38

Президент «Монпелье» Лоран Николлен сообщил об увольнении Мишеля Тер-Закаряна с поста главного тренера команды. В прошлом матче коллектив крупно уступил «Марселю» (0:5).

Сообщаю, что я расторг договор с Мишелем Тер-Закаряном. Он больше не является наставником «Монпелье». Исходя из того, что я увидел сегодня вечером, мне пришлось прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб важнее всего. Ничего не было запланировано заранее.

Мне стыдно за поражение 0:5 от «Марселя». Я сказал футболистам, что это они уволили тренера. Теперь каждый должен осознать, что если мы ничего не изменим, то скатимся вниз. Надеюсь, что в воскресенье после поединка с «Тулузой» у нас будет другое настроение.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:42
Отставка своевременная. Монпелье безнадежный аутсайдер чемпионата Франции. Команда очень много пропускает, в среднем свыше трех мячей за игру. Возможно новому тренеру удастся это исправить.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:10
Очень неудачное начало сезона конечно, как я знаю они повторили рекорд 1970-го года по пропущенным мячам.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:41
Да уж! Стремное поражение и ожидаемое увольнение
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:30
После такого провального старта немудрено отправить Главного тренера в отставку.
zj7av9jehgqv
zj7av9jehgqv
вчера в 10:26
0:5 дома это больно, и редко какой тренер после этого не получает волшебный пинок под зад, особенно если команда при этом занимает последнее место в таблице с разницей мячей -18 после 8 игр, а 12 лет назад была чемпионом Франции. Так что извини, Мишаня, но всё по делу, ты не Рене Жерар, который приводил паладинов к единственным в их истории золотым медалям
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:37
Тут всё ясно.
2tyua5btvak3
2tyua5btvak3
вчера в 09:18
А Арсен-Захарян пост постоянного пациента лазарета Реала Сосьедада покидать особо не собирается
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
Найдется другой тренер,безработных много.
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