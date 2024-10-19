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Варан присоединился к совету директоров «Комо»

вчера, 12:31

Футбольный клуб «Комо» объявил о назначении чемпиона мира Рафаэля Варана в Совет директоров. Француз будет консультантом по вопросам развития молодёжи, образования и инноваций.

Варан высказался о новой роли в клубе, за который недавно выступал.

Быть лучшим спортсменом — это радость, самопожертвование и постоянное желание превзойти свои возможности. На протяжении всей моей карьеры меня мотивировало желание совершенствоваться и работать на высшем уровне. Переход с поля в совет директоров — это не конец моей футбольной карьеры, скорее, это новое начало, которого я с нетерпением жду. Вступление в совет директоров «Комо» позволит мне продолжать вносить свой вклад в развитие спорта и пытаться формировать его будущее.

Этот новый этап моей карьеры можно назвать возрождением, а не концом. Я не прощаюсь с футболом. Присоединение к комитету по развитию «Комо 1907» приводит меня в восторг, и мне не терпится стать частью амбициозного проекта, который совпадает с моими ценностями. Вместе мы будем инвестировать в развитие молодёжи, расширять образовательные возможности и обновлять операционные решения, чтобы реализовать видение клуба.

Ранее Варан рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время карьеры игрока.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:33
Лишь бы денежку вовремя платили за консультацию...
Гость
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