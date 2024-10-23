«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Кавасаки Фронтэйл» в Лиге чемпионов АФК

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого обыграл «Кавасаки Фронтэйл» в матче 3-го тура Лиги чемпионов АФК (2:0).
Голами отличились Ванг Хайан (24') и Андре Луис (90+3').
«Шанхай Шэньхуа» идет на 4-м месте из 12 в группе А (6 очков), «Кавасаки Фронтэйл» находится на 10-й позиции (3 пункта).
Милинкович Савич...Кулибали...Мелком...Канселу...
Там глядишь и Неймар к весне вернётся...
Милинкович Савич...Кулибали...Мелком...Канселу...
Там глядишь и Неймар к весне вернётся...
ну а команда Л.Слуцкого здорово играет.
29 побед, 4 ничьих и 3 поражения у Шанхай Шеньхуа во главе Слуцкого.
не ожидал такого)) но рад за тренера.
надеюсь, ШШ станет чемпионом.
ну а команда Л.Слуцкого здорово играет.
29 побед, 4 ничьих и 3 поражения у Шанхай Шеньхуа во главе Слуцкого.
не ожидал такого)) но рад за тренера.
надеюсь, ШШ станет чемпионом.