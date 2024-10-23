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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Кавасаки Фронтэйл» в Лиге чемпионов АФК

вчера, 17:31

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого обыграл «Кавасаки Фронтэйл» в матче 3-го тура Лиги чемпионов АФК (2:0).

Голами отличились Ванг Хайан (24') и Андре Луис (90+3').

«Шанхай Шэньхуа» идет на 4-м месте из 12 в группе А (6 очков), «Кавасаки Фронтэйл» находится на 10-й позиции (3 пункта).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:24
великий человек !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:24, ред.
Думаю Аль Хиляль победит в турнире...
Милинкович Савич...Кулибали...Мелком...Канселу...
Там глядишь и Неймар к весне вернётся...
Брулин
Брулин
вчера в 20:33
Слуцкий легенда Китая!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:15
Кавасаки совсем расклеились за последние 3 года.
ну а команда Л.Слуцкого здорово играет.
29 побед, 4 ничьих и 3 поражения у Шанхай Шеньхуа во главе Слуцкого.
не ожидал такого)) но рад за тренера.
надеюсь, ШШ станет чемпионом.
борька
борька
вчера в 19:47
Браво
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:38
Рад за Леонида на четвёртое место из 12 не очень хорошо. Надо выше подняться
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:24
Всё как и должно было случится, так и случилось.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:03
Там тоже группы у них "крутые". Аж 12 команд)
Гость
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