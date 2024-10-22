«Реал» одержал волевую победу над «Боруссией». У Винисиуса хет-трик

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вчера, 23:55

«Реал» выиграл у «Боруссии» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:2).

На 30-й минуте дортмундская команда повела — гол забил Дониэлл Мален. Удвоил преимущество гостей Джейми Байно-Гиттенс на 34-й. На 60-й мадридцы усилиями Антонио Рюдигера сократили отставание в счёте. На 63-й Винисиус Жуниор восстановил равенство. Лукас Васкес на 83-й вывел хозяев поля вперёд. Винисиус забил ещё два гола, отметившись на 86-й и 90+3-й.

Обе команды имеют 6 очков.