«Реал» одержал волевую победу над «Боруссией». У Винисиуса хет-трик

«Реал» выиграл у «Боруссии» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:2).
На 30-й минуте дортмундская команда повела — гол забил Дониэлл Мален. Удвоил преимущество гостей Джейми Байно-Гиттенс на 34-й. На 60-й мадридцы усилиями Антонио Рюдигера сократили отставание в счёте. На 63-й Винисиус Жуниор восстановил равенство. Лукас Васкес на 83-й вывел хозяев поля вперёд. Винисиус забил ещё два гола, отметившись на 86-й и 90+3-й.
Обе команды имеют 6 очков.
Масса эмоций по первому тайму, но разве после такого разгрома во втором можно что-то сказать Анчелотти? Но звонки тревожные все матчи этого сезона.
Великолепный матч Джуда. Голов не забил, не привез, и сколько полезных действий. Так держать, болельщики все видят.
Крайне посредственный матч Васкеса в обороне, да, честно говоря, и в атаке. Но гол важнейший. Уверенности!
Обратный отсчет пошел, ждём Барселону. После Баварии.
P.S. Ностальгический привет Ливерпулю, когда тоже было 0:2… не зря гимн один )
Масса эмоций по первому тайму, но разве после такого разгрома во втором можно что-то сказать Анчелотти? Но звонки тревожные все матчи этого сезона.
Великолепный матч Джуда. Голов не забил, не привез, и сколько полезных действий. Так держать, болельщики все видят.
Крайне посредственный матч Васкеса в обороне, да, честно говоря, и в атаке. Но гол важнейший. Уверенности!
Обратный отсчет пошел, ждём Барселону. После Баварии.
P.S. Ностальгический привет Ливерпулю, когда тоже было 0:2… не зря гимн один )
Винисиус сегодня был, конечно, вне конкуренции. К его бы технике и скорости характер Модрича, и это был бы идеальный игрок. Мбаппе старался, но это не его день, хотя без результативного действия, в виде голевой передаче, не остался. Ещё хотелось бы похвалить Куртуа, который пару тяжелейших мячей вытянул. Но при всем при этом самая болезненная проблема Реала никуда не делась, а именно проблема дырявой защиты, и как с этим бороться, не понятно.
Относительно Борусси, тут всё просто: отлично начали, хорошо владели мячом и прессинговали соперника, забили два отличных, трудовых гола. Но видимо сам Шахин не поверил своему счастью, и испугавшись такого неожиданно хорошего для него результата после первого тайма, решил весь второй тайм сыграть на удержание счёта, выпустив уже в начале второго тайма дополнительного центрального защитника, и перейдя на схему с тремя центральными защитниками. Что в последствии и погубило Боруссию.
Винисиус сегодня был, конечно, вне конкуренции. К его бы технике и скорости характер Модрича, и это был бы идеальный игрок. Мбаппе старался, но это не его день, хотя без результативного действия, в виде голевой передаче, не остался. Ещё хотелось бы похвалить Куртуа, который пару тяжелейших мячей вытянул. Но при всем при этом самая болезненная проблема Реала никуда не делась, а именно проблема дырявой защиты, и как с этим бороться, не понятно.
Относительно Борусси, тут всё просто: отлично начали, хорошо владели мячом и прессинговали соперника, забили два отличных, трудовых гола. Но видимо сам Шахин не поверил своему счастью, и испугавшись такого неожиданно хорошего для него результата после первого тайма, решил весь второй тайм сыграть на удержание счёта, выпустив уже в начале второго тайма дополнительного центрального защитника, и перейдя на схему с тремя центральными защитниками. Что в последствии и погубило Боруссию.