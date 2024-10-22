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«Реал» одержал волевую победу над «Боруссией». У Винисиуса хет-трик

вчера, 23:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Реал» выиграл у «Боруссии» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:2).

На 30-й минуте дортмундская команда повела — гол забил Дониэлл Мален. Удвоил преимущество гостей Джейми Байно-Гиттенс на 34-й. На 60-й мадридцы усилиями Антонио Рюдигера сократили отставание в счёте. На 63-й Винисиус Жуниор восстановил равенство. Лукас Васкес на 83-й вывел хозяев поля вперёд. Винисиус забил ещё два гола, отметившись на 86-й и 90+3-й.

Обе команды имеют 6 очков.

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Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 12:49
ну а где же великий Мбаппе?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:33
Хоккейный счёт.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:05
Отлично сыграл Реал,проигрывая 0-2 ,устроил полнейший разгром Боруссии !!!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 07:25
Реал включил режим зверя и за 30минут тотально уничтожил БД.
Отличная победа перед Эль Классико.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:12
Победа настолько классная и убедительная, что даже мессифанам сказать нечего. Обычно они везде успевают нагадить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:36
Характера у Реала не отнять!Это надо признать! С Победой!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:23
Хороший матч получился в исполнении обеих команд....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 05:58
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 05:47
    Болельщиков Реала с победой над Боруссией! Сливочные в течении часа своим фанатам сначала нервы трепали, потом за пол-часа адреналин подняли до предела.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:23
    у Реала, конечно, потенциал огромный !
    bars098
    bars098
    сегодня в 04:53
    Хоть я и не люблю Винисиуса, но нужно отдать должное, он на сегодняшний день лучший игрок мира, хотя и не дотягивает до уровня Месси и Роналду
    fj4m8exymfk2
    fj4m8exymfk2
    сегодня в 03:11
    Не помогло Нурику Шахину прятанье тренировок от мадридских агентов
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 03:10
    Винисиус очень хочет Золотой Мяч
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 02:23
    Поздравляем королевский клуб и папу Карло с победой...
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:05
    Штутгарту не помогла даже отмена тренировки в Мадриде. Блестящая волевая победа сливочных.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:44
    Реал, это реально ГАЛАКТИКОС !!!
    xyvvndffu22y
    xyvvndffu22y
    сегодня в 01:04
    Это хитрый итальянский маневр. Сначала расслабить соперника, проиграв первый тайм, а во втором смять и победить
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:59
    Уж не знаю какие меры воздействия применял "папа" Карло к игрокам , но больше всех несомненно "прилетело" главному "буратино" команды - Вини...)))
    всё продинамил
    всё продинамил
    сегодня в 00:49
    Всё камбэчат и камбэчат... И не надоедает им...
    UncleZack
    UncleZack ответ TOR громовержец (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    В этом и заключается стиль Анчи,главное что приносит результат.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:30
    Смотрел. "Реал" играл мощно, даже тогда, когда пропустил два мяча. По растерянным лицам игроков было видно, что голы явились для них громом среди ясного неба. Немцы прекрасно организованная команда, на второй тайм вышли с одной целью - удержать преимущество в два мяча. Не удержали, что неудивительно, когда у тебя на горбу сидят одни из лучших футболистов планеты, дОнельзя разозлённые неудачным ходом игры.
    Ну а после того, как игроки из Мадрида сравняли счёт, остановить их уже было практически невозможно. Этот матч - звёздный час Винисиуса, который на поле был лучшим.
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    сегодня в 00:30
    Победа конечно шикарная,но это победа игроков,а не Анчи,Реал может и 10-0 выграть,но не благодаря налаженной игре,а благодаря лишь космическому уровню игроков.Для меня ничего не изменилось,очень и очень надеюсь что Анчи уйдет в конце сезона независимо от результатов.Нужен тренер строитель,со своей философией,а не просто добрый дядька который не мешает играть.1000 раз повторюсь,у Реала нет игры,нет системы.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Так может Перес покупает все на деньги Барселоны?
    Даже Негрейру.
    Это было бы эпично.
    (Главное, не пролететь в выходные)
    Guankin
    Guankin
    сегодня в 00:29
    Лучший матч ЛЧ этого сезона, хотели победить на минималках (фокус сейчас видимо на Барсе), но пришлось выложиться всем.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:26
    Совсем не важно как ты ударишь, а важно какой держишь удар) именно этот боксёрский термин идеально подходит для этого матча.
    Боруссия после пропущенного гола посыпалась, как карточный домик, команда, которая не умеет держать удар, никогда ничего не добьётся.
    Сливочных с победой!
    y684yssznhbs
    y684yssznhbs
    сегодня в 00:22
    Монстр Вини. Когда же наберет форму Мбаппе. Пас на метр отдать неточный, ну это уже слишком. Неужели как футболист он закончился. Неужели второй Азар назревает.
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    сегодня в 00:18
    Молодцы Реал! Ждём Барса -Реал хорошего футбола и много голов в обе стороны !
    sihafazatron
    sihafazatron ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Хах точно))
    Ну он решил, что щас сделает "гениальный ход" и потом про него как о великом стратеге будут говорить, а вышло все наоборот)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    дааа))
    Перес купил второй тайм. Перес все покупает, а деньги кончаются у Барселоны
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 00:13
    Это классический Реал имени К. Анчелотти и Зидана. Ужасно провести первый тайм, чтобы потом взорваться во втором. Уже не сосчитать сколько подобных матчей сыграл Реал по такому сценарию.
    Винисиус сегодня был, конечно, вне конкуренции. К его бы технике и скорости характер Модрича, и это был бы идеальный игрок. Мбаппе старался, но это не его день, хотя без результативного действия, в виде голевой передаче, не остался. Ещё хотелось бы похвалить Куртуа, который пару тяжелейших мячей вытянул. Но при всем при этом самая болезненная проблема Реала никуда не делась, а именно проблема дырявой защиты, и как с этим бороться, не понятно.

    Относительно Борусси, тут всё просто: отлично начали, хорошо владели мячом и прессинговали соперника, забили два отличных, трудовых гола. Но видимо сам Шахин не поверил своему счастью, и испугавшись такого неожиданно хорошего для него результата после первого тайма, решил весь второй тайм сыграть на удержание счёта, выпустив уже в начале второго тайма дополнительного центрального защитника, и перейдя на схему с тремя центральными защитниками. Что в последствии и погубило Боруссию.
    Гость
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