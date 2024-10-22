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«Монако» разгромил «Црвену Звезду» в игре ЛЧ. Головин сыграл один тайм

вчера, 21:49
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако5 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Монако» выиграл у «Црвены Звезды» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1).

На 20-й минуте Такуми Минамино вывел хозяев поля вперёд. На 27-й Шериф Ндиайе сравнял счёт с пенальти. На 45+4-й монегаски повели после гола Бреля Эмболо. Вильфрид Синго на 54-й увеличил преимущество команды. Минамино на 70-й сделал дубль. Пятый мяч забил Манье Аклиуше на 90+6-й.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Монако» лидирует (7 очков). «Црвена Звезда» идёт 36-й (0 баллов).

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Все комментарии
7gy8t7w3hm9e
7gy8t7w3hm9e
сегодня в 05:33
Удачи в дальнейшем Александру с Монако
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:39
Монегаски провели классный матч. С победой! Но и соперник был конечно низкого уровня, так что результат был ожидаемым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:35
Не питайся слухами. Саша как и раньше бьет штрафные и подает угловые. А в этом матче был классный удар дальний в штангу. В Монако тренер Адди Хюттер в каждом матче делает 5 замен. Играют 16 человек. И только 6 человек в каждом матче проводят игру полностью. А остальные в порядке очередности в среднем по тайму. Замены делает в перерыве. Интересная тактика. Саша прошлый матч в Лиге 1 играл полностью. Но чаще по тайму, либо первый, либо второй.
ЛЧ и на Okko и на Евроспорте есть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:55
Первый тайм братушки ещё как-то держались, а во втором посыпались. Болельщиков Монако с победой!
Брулин
Брулин
вчера в 22:25
Безполезный Головин, даже стандарты забрали, скоро в Зенит.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:01
Головин провёл приличный тайм. Жаль, что не забил. Хотя моменты были.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:50
Ну сербы это наши братья, играют прям как мы в лч))
Монако с разгромной победой!!
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