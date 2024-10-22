«Монако» разгромил «Црвену Звезду» в игре ЛЧ. Головин сыграл один тайм

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вчера, 21:49

«Монако» выиграл у «Црвены Звезды» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1).

На 20-й минуте Такуми Минамино вывел хозяев поля вперёд. На 27-й Шериф Ндиайе сравнял счёт с пенальти. На 45+4-й монегаски повели после гола Бреля Эмболо. Вильфрид Синго на 54-й увеличил преимущество команды. Минамино на 70-й сделал дубль. Пятый мяч забил Манье Аклиуше на 90+6-й.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Монако» лидирует (7 очков). «Црвена Звезда» идёт 36-й (0 баллов).