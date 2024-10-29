Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь Винисиуса

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вчера, 10:27

Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь вингера «Реала» .

Технический спонсор бразильца намеревался сделать это в случае его победы в борьбе за «Золотой мяч».

В итоге Винисиус занял в голосовании второе место, уступив хавбеку «Манчестер Сити» .