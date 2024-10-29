Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь Винисиуса

Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
Технический спонсор бразильца намеревался сделать это в случае его победы в борьбе за «Золотой мяч».
В итоге Винисиус занял в голосовании второе место, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри.
Это позор!
Ну и какой пример подали бы молодым, вручив мяч такому безмозглому и бесшабашному нытику, а не скромному и воспитанному испанцу, которого даже в соцсетях нет!
Это позор!
Ну и какой пример подали бы молодым, вручив мяч такому безмозглому и бесшабашному нытику, а не скромному и воспитанному испанцу, которого даже в соцсетях нет!