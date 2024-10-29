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Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь Винисиуса

вчера, 10:27

Nike планировал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в честь вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Технический спонсор бразильца намеревался сделать это в случае его победы в борьбе за «Золотой мяч».

В итоге Винисиус занял в голосовании второе место, уступив хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:45
А смысл. Теперь ярд никто ему не даст. Выйграл бы золотой мяч, может быть. А так врядли он даже арабам нужен. Он им нужен был как пиарщик для верблюд-лиги. Действующий обладатель золотого мяча перешел к ним. Но золотого мяча нет. И никто не знает, что теперь думают арабы по этому поводу
allemz
allemz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:32, ред.
И Вы опять, теперь с негров и белых перескочили на цыган. Непонятна Ваша позиция.
allemz
allemz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
Чего понятно? "Негр с цыганскими замашками" расчленили и исказили смысл в свою пользу. Зачем кусок вне связи с целым пытаться выставлять? Смысл теряется. Это только показывает культуру мышления.
Зачем так делать? Негры бывают не только с цыганскими замашками. В конкретном случае я взял часть класса негров.
Futurista
Futurista ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
"Цыганские замашки" это частное?) это не про всю этническую группу обобщение?...в общем понятно всё...
allemz
allemz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:23
Негр с цыганскими замашками это частное. Опять таки берете весь класс. Вы точно разобрались в вопросе?
Futurista
Futurista ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:20
    allemz
    allemz ответ Futurista (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:12, ред.
    Грубая логическая ошибка, товарищ Футуриста! Вы меня за нос пытаетесь водить? Речь о характерах двух конкретных футбольных персонах, а Вы увели в плоскость расовой, национальной и культурной принадлежности. Так что, как Вы и написали, реально "не надо")

    Взяли часть элементов класса испанцев (Родри) распространили на всех испанцев, также и с Вини и всеми бразильцами.
    8685mjwwa9bv
    8685mjwwa9bv
    вчера в 12:05
    А в итоге директор Найка на весь свой магазин покрыл матом и Винисиуса, и Переса, и подавшего такую во всех смыслах "блестящую" идею сотрудника и того чела, который кричал, что он самый крутой в мире инсайдер, а инфа про винисиусову победу стопудовая
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 11:15
    В чем проблема? У Найк нет магазинов в Манчестере?
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 11:15
    Ок. Мы не разбираемся в футболе. Кто по-твоему должен был взять ЗМ?
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 11:13
      shur
      shur ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 11:00, ред.
        sihafazatron
        sihafazatron ответ shur (раскрыть)
        вчера в 10:55
        Вот именно футбол надо смотреть!!!))
        shur
        shur ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 10:54
        ...иногда надо и футбол смотреть, а это девочкам оставить! Главное
        выложил море картинок ,тормози,релекс...!
        112910415
        112910415
        вчера в 10:51
        пусть сделают ему мячик из сэкономленного золота
        allemz
        allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 10:48
        Да он самый главный расист, доказывает всем что-то))) стоит призадуматься
        sihafazatron
        sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
        вчера в 10:46
        Не удивлюсь если теперь плакса в саудитию уедет...
        ЗМ не дали.
        Черепаха давит.
        Вокруг одни расисты..
        allemz
        allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 10:44
        Его поклонники тоже хотят, видимо)))
        sihafazatron
        sihafazatron ответ shur (раскрыть)
        вчера в 10:44
        Нытик, симулянт, расист, высокомерный.....кому такое нравится??
        allemz
        allemz
        вчера в 10:43
        Негр с цыганскими замашками...
        Это позор!
        Ну и какой пример подали бы молодым, вручив мяч такому безмозглому и бесшабашному нытику, а не скромному и воспитанному испанцу, которого даже в соцсетях нет!
        shur
        shur ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 10:41
        ...как же тебя Вини достал,прямо Глазунова включил...! Любитель бананов или всё таки на костылях золотых походить...?!
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 10:28
        Награду ему тоже вручить надо
        Гость
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