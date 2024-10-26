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Сборной Нигерии присудили техническую победу над Ливией после скандала

вчера, 17:41

Сборной Нигерии присудили техническую победу со счетом 3:0 над командой Ливии в отборочном матче Кубка африканских наций.

Ранее нигерийцы отказались проводить матч в Бенгази 15 октября, сославшись на жестокое обращение по прибытии в страну примерно за 48 часов до запланированного начала матча.

Нигерийские игроки и официальные лица были задержаны в закрытом аэропорту на 16 часов, почти в 250 км от предполагаемого места назначения, после того как их чартерный рейс был перенаправлен на подлете к Бенгази и вместо этого приземлился в Байде.

По их словам, во время инцидента у них не было доступа к еде и воде, а также они не контактировали с ливийскими официальными лицами. В сборной решили улететь обратно в Нигерию.

Федерация футбола Ливии заявила, что инцидент не был преднамеренным, добавив, что ее игроки также столкнулись с трудностями при перелете, когда четырьмя днями ранее играли в Нигерии.

Однако Африканская конфедерация футбола (CAF) обнаружила, что Ливия нарушила правила соревнований, согласно которым гостевые команды должны быть надлежащим образом встречены принимающей ассоциацией, которая должна провести их через въездные формальности и предоставить в их распоряжение автобус.

В итоге Нигерии присудили победу в матче со счетом 3:0, а Ливию оштрафовали на 50 тысяч долларов.

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Перевод с reuters.com
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Все комментарии
tr5cwa5fvanb
tr5cwa5fvanb
вчера в 17:50, ред.
В целом вся эта байда в Байде закончилась счастливо: никого не съели, дали три очка и ещё и обидчиков на счётчик поставили)
Гость
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