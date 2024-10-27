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Игрок МЮ не реализовал отличный голевой момент, не забив в пустые ворота

вчера, 20:34
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот не смог реализовать отличный голевой момент в матче с «Вест Хэмом».

При счёте 0:0 в первом тайме футболист получил передачу со своей половины поля, обвёл выбежавшего на перехват вратаря и оказался перед пустыми воротами, но пробил выше перекладины. Поединок в итоге завершился победой лондонской команды со счётом 2:1.

Игрок МЮ не реализовал отличный голевой момент, не забив в пустые воротаИгрок МЮ не реализовал отличный голевой момент, не забив в пустые воротаИгрок МЮ не реализовал отличный голевой момент, не забив в пустые воротаИгрок МЮ не реализовал отличный голевой момент, не забив в пустые ворота

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:16
судьба такая, ничего тут не поделаешь
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Не ,чего ,на пресс-конференции тен Хаг всё объяснит, возможно так и задумано и всё идёт по плану ...)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:46
Всё нормально, он просто хочет ускорить отставку Тен Хага.
Good_Boy
Good_Boy
вчера в 20:42
Выше ворот лупит Далот.
Далот добавляет команде забот.
То не долёт, то перелёт.
Такой неудачник - Диогу Далот...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:40
Ну вот, игрок не забил, а виноват судья.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:36
Скержаковил)
Гость
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