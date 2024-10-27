Игрок МЮ не реализовал отличный голевой момент, не забив в пустые ворота

1730050474

вчера, 20:34

Защитник «Манчестер Юнайтед» не смог реализовать отличный голевой момент в матче с «Вест Хэмом».

При счёте 0:0 в первом тайме футболист получил передачу со своей половины поля, обвёл выбежавшего на перехват вратаря и оказался перед пустыми воротами, но пробил выше перекладины. Поединок в итоге завершился победой лондонской команды со счётом 2:1.