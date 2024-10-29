Игрок-легенда уже спасал МЮ. Ван Нистелрой сменил тен Хага – у него отличные примеры перед глазами

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29 октября 2024, 10:02

«Юнайтеду» надо определиться со стратегией.

Манкунианцы уже прослыли мазохистами – с тен Хагом расстались намного позже, чем должны были. Голландский менеджер показал, что абсолютно не учится на своих ошибках, «красные дьяволы» всё это время стагнировали в турнирной таблице. Но поражение от «Вест Хэма» подтолкнуло к назревшей мере. Клуб хочет повторить историю шестилетней давности – и доверился специалисту, который стал значимой фигурой в их истории в качестве игрока. И есть достаточно примеров, когда такие истории приводили к плодотворному сотрудничеству.

Даниэле Де Росси

«Рома» провела с Моуриньо неплохой период – команда боролась за еврокубки, победа в ЛК и финал ЛЕ уже о многом говорят. При этом глобально проект не показал роста, наступил застой. Назначая Де Росси, римляне рисковали. Тренерская карьера насчитывала всего три года – начал с чисто номинальной должности в сборной Италии, потом четыре месяца возглавлял СПАЛ . Опыта на топ-уровне тем более не было.

Зато был неочевидный аргумент, на который и сделали ставку. Де Росси-игрок был стержнем в своих командах – футболист со стальной волей и чемпионским характером. Тем более воспитанник «Ромы», предан своему клубу. Ставка оправдалась – римляне взбодрились и в 12 матчах чемпионата проиграли лишь раз. Плюс в Лиге Европы пробились аж в полуфинал. Там сильнее оказалась магия «Байера».

На отставку в этом сезоне смотреть не нужно. Римляне получили необходимый эффект на старте и приступили к строительству долгосрочного эффекта. Обиды генерального директора оказались сильнее.

Хави

2:8 от «Баварии» случились даже не при Кумане – а при Кике Сетьене. Отличный способ показать, насколько затяжным был кризис каталонцев. Он затронул последние годы Вальверде в клубе, весь период Сетьена и Кумана. Хави приходил на выжженную землю, которую покидали легенды.

Ушли Месси, Суарес, признали неудачу с Гризманном, завершил карьеру только пришедший Агуэро. Новый костяк формировался из последних выпусков «детского сада». И даже так «сине-гранатовые» на следующий же сезон взяли чемпионство и боролись за плей-офф ЛЧ в группе смерти с «Баварией» и «Интером». А ещё через год наконец преодолели групповой этап – и сразу дошли до четвертьфинала. Период Хави неоднозначный – особенно ближе к концу. Но он дал необходимый толчок.

Зинедин Зидан

Исключительный – и самый удачный – пример союза клуба и бывшего игрока, ставшего тренером. Француз идеально подходил «сливочным» по тренерскому стилю. Не пичкал звёзд тактическими новшествами и следил за микроклиматом. Эффект пришёл в первый же сезон – спустя менее полугода «сливочные» праздновали победу в Лиге чемпионов. В итоге с французом мадридцы брали ЛЧ на протяжении трёх сезонов к ряду, плюс завоевали чемпионский титул в Ла Лиге.

Менеджер оказался настолько верен своему имиджу и испанскому гранду, что помимо «Реала» не стал нигде работать – хотя к себе звали многие.

Диего Симеоне

«Матрасники» вот уже 13 лет не думают о поиске нового тренера – идеально складывается союз со своим бывшим футболистом. Симеоне провёл за «Атлетико» больше ста матчей, брал чемпионат и Кубок Испании – и всё в один сезон.

В нулевых мадридцы вернулись из Сегунды и были середняком/аутсайдером Ла Лиги. Лучшим показателем было седьмое место. Пару раз запрыгивали в пятёрку. Симеоне-тренер приходил в «Атлетико»-середняк – и из такой команды сделал конкурента «Барсы» и «Реала». С первой попытки аргентинец вернул «матрасников» в топ-5. А потом на протяжении 11 сезонов подряд коллектив брал медали – даже дважды завоевали титул.

Главное – аргентинец отлично прижился у руля «Атлетико» и стремился прогрессировать. В последние годы «матрасники» играют в более атакующий футбол, тренер показал гибкость с Гризманном (Антуан теперь – свободный художник), раскрыл Косту и заново вдохнул жизнь в Морату. Не все добиваются таких успехов.

Оле-Гуннар Сульшер

Лучший пример для ван Нистелроя – потому что есть множество параллелей в их историях. Главный джокер Фергюсона приходил в родной клуб после Жозе Моуриньо, который оставил за собой лишь выжженную землю. Предстояло поработать с психологией игроков – Погба, Рэшфорд, Марсьяль были топами, но не раскрывали и половины своего потенциала. При норвежце все выдали свои лучшие отрезки.

Период Сульшера в клубе начался с 12 матчей в АПЛ без поражений. С ним начинали шестыми при отставании от топ-5 на девять очков и от тройки – на 13. Выше подняться не удалось – зато отрыв конкурентов сократили вдвое. Позже взяли бронзу и серебро. Оле-Гуннар – тренер, который идеально подошёл МЮ по типажу. Не тактический гик, а именно менеджер, работающий на атмосферу в коллективе. Показательно, что именно при нём «красные дьяволы» дважды подряд брали медали АПЛ . После Фергюсона никто и близко к этому не подходил.

У ван Нистелроя есть предпосылки вытащить МЮ

Сульшер перед МЮ семь лет набирался опыта в «Мольде» и «Кардиффе», а Руд с 2014 года прошёл всю вертикаль голландского футбола. Начинал ассистентом в сборной, потом перебрался в ПСВ , начав с юношей. Постепенно перешёл на молодёжку, затем получил шанс в основной команде.

Сульшер игроком застал лучшие времена «красных дьяволов», помнит дух Фергюсона и знает, какие методы шотландец применял на капризной команде – и Руд отдал манкунианцам пять лет карьеры игрока, может ответить тем же.

Кроме того, есть дополнительный плюс – он вернулся в клуб летом и успел познакомиться с ситуацией изнутри. Он уже понимает корень проблем. Если даже есть сомнения из-за неопытности голландца в качестве главного тренера на взрослом уровне, на рынке есть Сульшер – норвежец давал результат ранее, а теперь будет полезен и в качестве ассистента. Мог бы получиться отличный тандем. Такой вариант, по последним данным, рассматривается. С другой стороны, говорится о переговорах с рулевым «Спортинга» Рубеном Аморимом, который весной едва не зашёл в «Ливерпуль». Тут большой вопрос, какой вариант выбрать.