Петржела: «В нынешнее время футболист может быть вегетарианцем»

1730295038

вчера, 16:30

Экс-главный тренер «Зенита» отреагировал на систему питания, которой придерживается .

Семак — вегетарианец? Он ведь тренер, для него нет никаких проблем. Впрочем, в нынешнее время и футболист может быть вегетарианцем и добиваться успеха. Что касается меня, то я никогда не пробовал такой режим питания и всегда ел мясо.

Летом 2019 года стало известно, что Семак решил стать вегетарианцем. Как тогда рассказал специалист, он пошёл на это, чтобы проверить себя, потому что такому режиму питания придерживалась его жена. При этом в 2021 году он говорил, что веганом не является, отмечая, что мясо не ест, но может позволить себе рыбу.