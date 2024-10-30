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Петржела: «В нынешнее время футболист может быть вегетарианцем»

вчера, 16:30

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на систему питания, которой придерживается Сергей Семак.

Семак — вегетарианец? Он ведь тренер, для него нет никаких проблем. Впрочем, в нынешнее время и футболист может быть вегетарианцем и добиваться успеха. Что касается меня, то я никогда не пробовал такой режим питания и всегда ел мясо.

Летом 2019 года стало известно, что Семак решил стать вегетарианцем. Как тогда рассказал специалист, он пошёл на это, чтобы проверить себя, потому что такому режиму питания придерживалась его жена. При этом в 2021 году он говорил, что веганом не является, отмечая, что мясо не ест, но может позволить себе рыбу.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 13:27
Чай не пил какая сила, чай попил совсем ослаб.
альсато
альсато
сегодня в 09:19
Лично мне все равно..ест ли футболист мясо, рыбу или сено жует!))))...Тест Купера-ты должен сдать!..(для начала)...а дальше в зависимости от его технической подготовки и тактических познаний-будем искать ему место в составе))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:00
Петржела никак конского лопуха объелся....что ни интервью - то юмореска....
shlomo
shlomo
вчера в 17:40
Каждый сам выбирает нужно ему есть мясо или нет
shur
shur ответ 434mtchq8f55 (раскрыть)
вчера в 17:22
...безусловно, Никлас не даст соврать!!!
y54cq2mv8n65
y54cq2mv8n65
вчера в 16:55
Петержела сошел с ума.
434mtchq8f55
434mtchq8f55
вчера в 16:55
Но с мясом футболист куда лучше по всей энергетике
Гость
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