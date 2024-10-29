Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

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вчера, 12:10

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 13 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Краснодар». Вероятность чемпионства чёрно-зелёных оценивается в 47,3%. Второй претендент — «Зенит» — 42%. Тройку фаворитов замкнул московский «Локомотив» — 7,4%.

Шансы на чемпионство также сохраняют «Динамо» (2,2%) и ЦСКА (1,1%).

«Спартак», находящийся на шестом строчке в турнирной таблице, имеет вероятность победы в турнире менее 0,1%.

Главными претендентами на прямой вылет считаются «Ахмат» и «Оренбург».