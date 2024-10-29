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Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

вчера, 12:10

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 13 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Краснодар». Вероятность чемпионства чёрно-зелёных оценивается в 47,3%. Второй претендент — «Зенит» — 42%. Тройку фаворитов замкнул московский «Локомотив» — 7,4%.

Шансы на чемпионство также сохраняют «Динамо» (2,2%) и ЦСКА (1,1%).

«Спартак», находящийся на шестом строчке в турнирной таблице, имеет вероятность победы в турнире менее 0,1%.

Главными претендентами на прямой вылет считаются «Ахмат» и «Оренбург».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:12
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 22:28
      Думаю у Алексея Борисовича есть дела и поважнее....футбол занимает не более 5% его драгоценного времени и внимания.....
      И посему даже если бы 1/100 ваших баллад и прибауток про скрытый страшной силы админресурс были правдой Зенит бы сейчас был с 39-ю очками и рассылал бы пригласительные открытки на фуршет посвящённый 7-му к ряду чемпионству...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 21:29
      В том то и дело, что реальный прогноз может дать только "главный разработчик всего и вся в РПЛ, а не только компьютерных программ - некто А.Б.М. Имя зашифровано.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 20:25
      Ну прям не компьютер, а акын какой то, что вижу о том пою.
      cska1948
      cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 20:17
      Я бы добавил, что бесстрастная "железяка" не учитывает такой немаловажный фактор как АДМИНРЕСУРС. Уверен, что за такой суперкомпьютер ни Дюков, ни Миллер гроша ломаного не дадут. Потому, что у них свой суперкомпьютер имеется...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 18:59
      Сколько этот мега-ультра компьютер давал процентов на победу Зенита к последнему туру прошлого чемпионата ????
      10%-15% ???

      Предсказатели....)))
      mat73
      mat73
      вчера в 17:31
      Ага, ну совсем прям супер копмутер. Он даже таблицу РПЛ сегодняшнюю смог прочитать !
      Trogl Troglovic
      Trogl Troglovic
      вчера в 17:05
      Этот сезон же юбилейный у Зенита? Кто-то реально верит, что они не будут на первом месте в таком году?
      4RT
      4RT
      вчера в 16:41
      Видать в этот раз обошлось без "инициативы" президента
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 15:46
      Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
      По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Краснодар». Вероятность чемпионства чёрно-зелёных оценивается в 47,3%. Второй претендент — «Зенит» — 42%. Тройку фаворитов замкнул московский «Локомотив» — 7,4%.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392162/zenit-krasnodar 29.10.2024

      - Компьютер, может быть, и Супер. Но вот операторы подкачали... Там же ясно было написано: Чемпион РПЛ - "Факел" (Воронеж)!
      - Правда год не указан... Но это уже мелочи...
      - Факел - Чемпион!
      valt134
      valt134
      вчера в 15:15
      «Дурило из Дурил, а как заговорил…» ( Сказ про Федота-Стрельца, удалого молодца).
      valt134
      valt134
      вчера в 15:10
      Дурилка -Дурилкой, но хочется верить.
      альсато
      альсато
      вчера в 14:16
      ЛЮБОЙ компьютер-зависит от программы в него вложенной!!!..(тоже самое про ИССКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ)...нет на сегодня интеллекта-акромя человеческого, а человеческий интеллект гласит так:..если исходить из Основ Научных Исследований, то вероятность такова-Зенит-первый!...а далее с погрешностью-Краснодар, Локомотив, Динамо!...но есть и еще вариант, но там только ОДИН процент..поэтому не станем уделять ему внимания)))))
      shur
      shur ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 14:11
      ....«Если бы ты был воином, “Железяка”, я бы тебя ещё уважал, но ты – не воин, а глупая цепная собака»....(Американ бой)....И с этим не поспоришь!
      112910415
      112910415
      вчера в 13:41
      можно начинать награждение ?
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 13:30
      Поверьте братцы на слово, я мужик-деревенщина, освоивший компьютер в объёме включить-выключить, глядя на турнирную таблицу сделаю прогноз ни чуть не хуже, пускай быть может ошибусь в цифрах, но расположение команд будет тоже. Да и вообще делать на компьютере долгосрочный итоговый прогноз, когда не сыграны даже все матчи первой половины, абсолютно бессмысленно. Железяка берёт во внимание только статистические данные результатов матчей, а не учитывает другие факторы влияющие на возможный исход, такие как например, изменение состава команды, состояние физической формы и другие. Так что ждём результат очередного московского дерби между ЦСКА и Спартаком, а там глядишь и опровергнут красно-белые, назло тупому суперкомпьютеру, свой такой низкий рейтинг.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:09
      Суперкомпьютер долго не заморачивался - посмотрел на таблицу и выдал свой прогноз. Любой человек, посмотрев на таблицу, выдаст точно такой же прогноз.)
      shur
      shur ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 13:05
      ...Суперкомпьютер - вот кто должен был вчера решать в Париже!!!
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 12:40, ред.
      У Спартака меньше 0,1 %, причём на много, просто столько нулей после запятой сколько нужно чтобы написать это число не влезет даже на весь сайт Соккер, даже весь Интернет не способен вместить все эти нули. Но имена и фамилии некоторых из этих нулей мы все знаем. Проще перечислить не нули в системе клуба, единица это Барко и запятая Максименко, остальные нули
      Варвар7
      Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 12:21
      Конечно есть - просто не тот оператор сидел за Суперкомпьютером....)
      qj3q5esrp8uj
      qj3q5esrp8uj
      вчера в 12:20, ред.
      Похоже недавно в суперкомпьютере поменяли источник питания - он теперь работает не на газу, как последние несколько лет, а от электроМАГНИТного заряда. А ещё как всё-таки приятно осознавать, что ты ничуть не отстаёшь по IQ от самого великого суперкомпа!
      nik9373
      nik9373
      вчера в 12:16
      Мне интересно, а что суперкомпьютер предсказывал в прошлом сезоне, особенно перед последним туром?
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 12:15
      У Спартака есть шансы!!))
      5w2tu6jurxj3
      5w2tu6jurxj3
      вчера в 12:14
      Посмотрел компьютер на таблицу и сделал самые очевидные выводы.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 12:13, ред.
      Именно так сейчас они и расположены в таблице. Компьютер, конечно, мегамозг...
      Гость
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