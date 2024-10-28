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Фернандеш поблагодарил тен Хага за совместную работу

вчера, 16:15

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

Спасибо за всё, босс! Ценю Ваше доверие и наши общие моменты, желаю всего наилучшего!

Несмотря на не самый удачный период, надеюсь, что вы, болельщики, запомните то хорошее, что Эрик сделал для клуба.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:44
"Спасибо за всё, босс!" - И выдохнул с облегчением...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
хорошо, что и эта очередная глава клуба подошла к концу.
Тен Хаг из Аякса считался весьма шикарным вариантом на момент подписания.
и первый сезон понравился...то как он убрал балласт по имени Роналду.
разыгрался Рэшфорд.
казалось, все со временем наладится.
стало только хуже....увольнение по делу.
голландец получит 22 млн евро компенсации за разрыв контракта. ок.
надеюсь, и.о.гл.тр. МЮ Руд ван Нистелрой даст больше позитива))))
eb7tqch36tfe
eb7tqch36tfe
вчера в 18:35
Наверное сказал ему спасибо, за то что ни в каком цирке так не смеялся как над ним
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:49
Зачем он это сделал? За своё пребывание на самом дне?
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 17:44
Красиво, конечно, но за тренера надо было на поле рвать задницу и себе, и сопернику, а не в соцсетях
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:21
Наверное он это должен был сделать по этикету)))
shur
shur
вчера в 16:33
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
allemz
allemz
вчера в 16:27
Бруну очень рад этому событию))
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:24
Мне просто интересно, что он сделал хорошего для клуба?
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