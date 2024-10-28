Фернандеш поблагодарил тен Хага за совместную работу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отреагировал на увольнение с поста главного тренера команды.

Спасибо за всё, босс! Ценю Ваше доверие и наши общие моменты, желаю всего наилучшего!

Несмотря на не самый удачный период, надеюсь, что вы, болельщики, запомните то хорошее, что Эрик сделал для клуба.