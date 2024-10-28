Фернандеш поблагодарил тен Хага за совместную работу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.
Спасибо за всё, босс! Ценю Ваше доверие и наши общие моменты, желаю всего наилучшего!
Несмотря на не самый удачный период, надеюсь, что вы, болельщики, запомните то хорошее, что Эрик сделал для клуба.
Тен Хаг из Аякса считался весьма шикарным вариантом на момент подписания.
и первый сезон понравился...то как он убрал балласт по имени Роналду.
разыгрался Рэшфорд.
казалось, все со временем наладится.
стало только хуже....увольнение по делу.
голландец получит 22 млн евро компенсации за разрыв контракта. ок.
надеюсь, и.о.гл.тр. МЮ Руд ван Нистелрой даст больше позитива))))
Тен Хаг из Аякса считался весьма шикарным вариантом на момент подписания.
и первый сезон понравился...то как он убрал балласт по имени Роналду.
разыгрался Рэшфорд.
казалось, все со временем наладится.
стало только хуже....увольнение по делу.
голландец получит 22 млн евро компенсации за разрыв контракта. ок.
надеюсь, и.о.гл.тр. МЮ Руд ван Нистелрой даст больше позитива))))