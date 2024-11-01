Луис Энрике: «Хакими — лучший защитник, которого я встречал»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко отозвался о защитнике парижан Ашрафе Хакими.
Я никогда в жизни не встречал лучшего защитника, чем Хакими. Я уверен, что у него еще есть потенциал для развития и совершенствования.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко отозвался о защитнике парижан Ашрафе Хакими.
Я никогда в жизни не встречал лучшего защитника, чем Хакими. Я уверен, что у него еще есть потенциал для развития и совершенствования.
Хм... У Луиса, по всей видимости, начались проблемы с головой.
Если такие вещи говорит человек, у которого в Барселоне играли праймовые Пике, Альба и Маскерано, тогда ему однозначно ко врачу. (facepalm)
Хм... У Луиса, по всей видимости, начались проблемы с головой.
Если такие вещи говорит человек, у которого в Барселоне играли праймовые Пике, Альба и Маскерано, тогда ему однозначно ко врачу. (facepalm)
Хакими хороший защитник...но лучший, пусть докажет
Хакими хороший защитник...но лучший, пусть докажет