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Луис Энрике: «Хакими — лучший защитник, которого я встречал»

вчера, 19:50

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко отозвался о защитнике парижан Ашрафе Хакими.

Я никогда в жизни не встречал лучшего защитника, чем Хакими. Я уверен, что у него еще есть потенциал для развития и совершенствования.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:19, ред.
Хакими для Энрике самый крутой деф?
Хм... У Луиса, по всей видимости, начались проблемы с головой.

Если такие вещи говорит человек, у которого в Барселоне играли праймовые Пике, Альба и Маскерано, тогда ему однозначно ко врачу. (facepalm)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:10
Луис Энрике: Химки это лучшая команда, которую встречал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
придется поверить словам Энрике))
Хакими хороший защитник...но лучший, пусть докажет
Гость
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