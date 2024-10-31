Альба о «Золотом мяче»: «Месси всегда должен быть в числе претендентов»

Защитник «Интер Майами» считает, что мог претендовать на «Золотой мяч» в 2024 году.

Я никогда не придавал особого значения «Золотому мячу», одни игроки соглашаются [с результатами], другие – нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть [в числе претендентов]. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС , но Лео продолжает делать разницу. Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение.