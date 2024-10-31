Альба о «Золотом мяче»: «Месси всегда должен быть в числе претендентов»

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба считает, что Лионель Месси мог претендовать на «Золотой мяч» в 2024 году.
Я никогда не придавал особого значения «Золотому мячу», одни игроки соглашаются [с результатами], другие – нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть [в числе претендентов]. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу. Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение.
На церемонии вручения в понедельник «Золотой мяч» получил Родри из «Манчестер Сити». Месси не вошел в список из 30 претендентов на награду.
Есть игроки, которые отлично видят поле, могут отдать точный пас, сильно бить. Но только Месси объединяет все эти качества, что, по сути, делает его самым универсальным игроком
Есть игроки, которые отлично видят поле, могут отдать точный пас, сильно бить. Но только Месси объединяет все эти качества, что, по сути, делает его самым универсальным игроком