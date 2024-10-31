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Альба о «Золотом мяче»: «Месси всегда должен быть в числе претендентов»

вчера, 18:34

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба считает, что Лионель Месси мог претендовать на «Золотой мяч» в 2024 году.

Я никогда не придавал особого значения «Золотому мячу», одни игроки соглашаются [с результатами], другие – нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть [в числе претендентов]. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу. Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение.

На церемонии вручения в понедельник «Золотой мяч» получил Родри из «Манчестер Сити». Месси не вошел в список из 30 претендентов на награду.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:59
Он и через 10 лет будет претендовать на левый мячик
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Месси сильно бить не умеет. Правой бьёт неуверенно - в крайне редких случаях. Головой, в силу антропометрии, не играет..., и не делает ещё много из того, что делает реальный универсал. Поэтому до универсальности ему далеко. Он не этим берет. Всё дело в стабильной - феноменальной точности...+ неподражаемом, практически убийственном дриблинге, когда на скорости его опекун , в большинстве случаев, не может координированно вступить в отбор, а также ( и это главное!), понять, будет ли Месси его обыгрывать (обводить), либо делать передачу. Это и делает Лео уникальным, неподражаемым и ..., Великим.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Приветище, Дружище Володя!!!

Спасибо за беспокойство, Дорогой!!! Я тоже- очень рад тебя видеть!!! Да, приболел немного- возраст сказывается... Ну ничего, поборемся!!! Точно, Дружище- НЕ ДОЖДУТСЯ проклятые болячки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Если про Месси, то его культ личности уже давно побил все рекорды всех мировых лидеров и политиков. Вчера, один из остроумных пользователей высказал гениальную мысль: "Отлить бриллиантовый мяч для Месси- на вечное пользование; но ЗМ- оставить для будующих, объективных номинаций. И с этим, трудно не согласиться!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:53
Виктор, вечер добрый! Я не видел тебя на Соккере несколько дней и уже начал волноваться за твоё здоровье. Я искренне рад снова видеть тебя среди соккерчан. А болезням мы скажем: НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!
А теперь по теме. Согласен с тобой. Надо назначить Месси пожизненным обладателем ЗМ и закрыть эту лавочку.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:23
По сути он прав. По уровню мышления, футбольного интеллекта и реализации Месси нет равных.
Есть игроки, которые отлично видят поле, могут отдать точный пас, сильно бить. Но только Месси объединяет все эти качества, что, по сути, делает его самым универсальным игроком
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 19:02
Месси : Надоел. Одно и тоже. Иди тренируйся. 🤭😄
Capral
Capral
вчера в 19:02
То-есть пожизненно. Кто бы сомневался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:44
У каждого своё мнение и свои кумиры...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:42
Вылизал, так вылизал!...
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