Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Реал» за бойкот «Золотого мяча».
«Реал» не проявил благородства. Их отношение меня не удивило. Они получили две награды, и их позиция мне непонятна.
Ранее мадридский клуб отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже после того, как понял, что главный приз достанется не вингеру Винисиусу Жуниору, а хавбеку «Манчестер Сити» Родри.
«Реал» получил награду как лучший клуб 2024 года, а Карло Анчелотти был признан лучшим тренером.
Таланта футбольного ему не занимать, подтянуть дисциплину и устаканить нервы - ему равных в Европе не скоро появится.
Таланта футбольного ему не занимать, подтянуть дисциплину и устаканить нервы - ему равных в Европе не скоро появится.
Вопросов много.
Вопросов много.