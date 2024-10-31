Тебас раскритиковал «Реал» за бойкот «Золотого мяча»

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вчера, 20:40

Президент Ла Лиги раскритиковал «Реал» за бойкот «Золотого мяча».

«Реал» не проявил благородства. Их отношение меня не удивило. Они получили две награды, и их позиция мне непонятна.

Ранее мадридский клуб отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже после того, как понял, что главный приз достанется не вингеру Винисиусу Жуниору, а хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Реал» получил награду как лучший клуб 2024 года, а Карло Анчелотти был признан лучшим тренером.