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Тебас раскритиковал «Реал» за бойкот «Золотого мяча»

вчера, 20:40

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Реал» за бойкот «Золотого мяча».

«Реал» не проявил благородства. Их отношение меня не удивило. Они получили две награды, и их позиция мне непонятна.

Ранее мадридский клуб отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже после того, как понял, что главный приз достанется не вингеру Винисиусу Жуниору, а хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Реал» получил награду как лучший клуб 2024 года, а Карло Анчелотти был признан лучшим тренером.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:34
порой ужасно трудно действовать благородно ...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:37
Даже Тебас, болельщик мадридского Реала осудил клуб. Это о многом говорит.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 23:30
Да, натворил делов Мадрид.. Забыть не получится.. ЗМ каждый год.. ☝️😂
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:06
Кто мне скажет, чем Родри лучше Каземиро времен Реала, Канте времен Челси, чем он лучше Карвахаля, который вдобавок ко всему, в отличии от Родри выиграл ещё и Лигу Чемпионов в том сезоне? А Родри её проиграл тому же Карвахалю.
Вопросов много.
Barcelona
Barcelona
вчера в 21:24
Не красиво конечно поступил Реал Мадрид!
Hamman
Hamman
вчера в 21:20
Не приехали на церемонию и не приехали! Это уже в прошлом. А вот для Винни я думаю этот эпизод пойдёт только на пользу. Он станет более злее в спортивном смысле. Приложит все силы чтобы больше ни у кого не вызывало сомнений кто лучше. Естественно хейтеров он никогда не сможет переубедить в обратном, но это не будет иметь никакого значения.
Таланта футбольного ему не занимать, подтянуть дисциплину и устаканить нервы - ему равных в Европе не скоро появится.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:18
Тебас, видимо, больше всех решил хайпонуть на этой ситуации. Уже все стали забывать этот кипишь, а старина Хавьер ни как не успокоится. В регламенте УЕФА есть пункт об обязательном посещении церемоний награждения ЗМ? Нет. Тогда к чему сейчас все эти высказывания. Пошумели и будет. А Тебас лучше бы такое рвение проявлял к проблеме судейства в Ла Лиге.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:05
Тебас по второму кругу к Пересу подъехал, чтоль? Видать до него не доходит, что дед Фло его попросту игнорит... Или хереса перебрал Хавьер?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:01
Президент Ла Лиги прямо сказал, "Я хоть и болею за Реал, но это они неправильно поступили".
Брулин
Брулин
вчера в 20:58
Даже президент-мадридист их осуждает. Настолько это нелепый поступок.
Гость
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