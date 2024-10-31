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Аморим высказался по поводу переговоров между клубами насчёт его будущего

вчера, 17:59

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим, который, по последней информации СМИ, в ближайшее время возглавит «Манчестер Юнайтед», высказался относительно переговоров между клубами насчёт его будущего.

Это переговоры между двумя клубами. Подобное всегда непросто, даже с учётом пунктов [об освобождении]. Им нужно всё обсудить. Мы получим разъяснения после игры [в пятницу], тогда всё станет ясно. Так что остаётся ещё один день, и после завтрашней игры будет известно решение. Что мне нравится в чемпионате Англии? Всё.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит € 11 млн клубу «Спортингу» за португальского специалиста.

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112910415
сегодня в 07:21
они договорятся
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