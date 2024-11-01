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Ван Нистелрой рассказал, как тен Хаг отреагировал на увольнение из МЮ

сегодня, 00:40

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал, как Эрик тен Хаг отреагировал на увольнение из клуба.

Мы виделись [с Тен Хагом] в понедельник, а потом пообщались перед матчем [с «Лестером» в Кубке лиги]. Он был разочарован и расстроен, потому что действительно переживал за клуб. С самых первых наших бесед, когда я вернулся в клуб, я почувствовал, что он любит клуб, беспокоится о нем и хочет двигать его вперед. Поэтому ему больно от того, что пришлось уйти, но также он гордится своими достижениями здесь, ведь он выиграл два трофея.

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Все комментарии
shur
shur ответ 4na4t2jn8rmg (раскрыть)
сегодня в 08:29
...нет уж.....!!!
hvjvp92488k7
hvjvp92488k7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:43
Ему это не страшно. Там где он может поседеть, никто кроме ТенХагихи всё равно не увидит. Да ему и вообще в принципе всё божья роса, видать траву с родины только отборную присылают
4na4t2jn8rmg
4na4t2jn8rmg
сегодня в 05:41
Лысый физрук требовал продолжения банкета
112910415
112910415
сегодня в 04:51
забыть неудачливого тренера !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:05
А мне Тен Хага совсем не жалко. Он бы ещё сказал, что не ожидал увольнения. Неужели голландец не может объективно оценить свою работу. Ведь у него явно не получилось в Манчестер Юнайтед. Не подходит Тен Хаг для великого клуба. Его уровень чемпионат Голландии, не выше...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:50
От такой новости ТенХааг поседел!)
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