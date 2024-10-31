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Лаутаро Мартинес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов в звании капитана»

вчера, 19:19

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес ответил на вопрос, какую цель он ставит перед собой.

Я всегда говорю, что шкаф с трофеями никогда не бывает слишком полон, и всегда приятно найти место для новых трофеев. Это правда, что мне уже посчастливилось много выигрывать со своей сборной и со своим клубом, я должен стремиться выиграть следующий трофей. Конечно, победа в Лиге чемпионов в звании капитана была бы хорошей вишенкой на торте.

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:27
Лаутаро поддался славе липовых трофеев , титулов, наград.
Лаутаро, футбол это чудо, чудо на поле, вот когда делаешь чудо на поле это высшая точка футбола.
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