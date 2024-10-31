Лаутаро Мартинес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов в звании капитана»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес ответил на вопрос, какую цель он ставит перед собой.
Я всегда говорю, что шкаф с трофеями никогда не бывает слишком полон, и всегда приятно найти место для новых трофеев. Это правда, что мне уже посчастливилось много выигрывать со своей сборной и со своим клубом, я должен стремиться выиграть следующий трофей. Конечно, победа в Лиге чемпионов в звании капитана была бы хорошей вишенкой на торте.
Лаутаро, футбол это чудо, чудо на поле, вот когда делаешь чудо на поле это высшая точка футбола.
Лаутаро, футбол это чудо, чудо на поле, вот когда делаешь чудо на поле это высшая точка футбола.