Лаутаро Мартинес: «Хочу выиграть Лигу чемпионов в звании капитана»

Нападающий «Интера» ответил на вопрос, какую цель он ставит перед собой.

Я всегда говорю, что шкаф с трофеями никогда не бывает слишком полон, и всегда приятно найти место для новых трофеев. Это правда, что мне уже посчастливилось много выигрывать со своей сборной и со своим клубом, я должен стремиться выиграть следующий трофей. Конечно, победа в Лиге чемпионов в звании капитана была бы хорошей вишенкой на торте.