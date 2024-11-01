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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

вчера, 20:07

Палата РФС по разрешению споров на заседании в пятницу, 1 ноября, применила к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов. Решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлениям защитника Юрия Журавлева и «Балтики».

«Химки» обязали выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Также подмосковный клуб обязали выплатить «Балтике» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Капленко и неустойку в соответствии с условиями, предусмотренными трансферным контрактом.

Кроме того, палата удовлетворила заявление «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме. Подмосковный клуб должен выплатить «Оренбургу» не только задолженность по трансферному контракту, но и проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки выплат.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:23
Дружба-дружбой, а табачок-порознь))))..Задолжали химари всем кому не лень написать заявление в палату по разрешению споров)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:08
"Но и проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки выплат". - Это типа на "счётчик поставили"? )
Сп62
Сп62
вчера в 21:22
Обложили Химки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:20
Придется оплатить долги
Гость
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