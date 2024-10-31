«Динамо» Мх оштрафовали за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

Махачкалинское «Динамо» оштрафовано на 70 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России со «Спартаком». Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

На 65‑й минуте матча была брошена на поле бутылка с жидкостью со стороны болельщиков «Динамо». Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. На 38‑й минуте матча болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — штраф 20 тысяч рублей. Также исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.