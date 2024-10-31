«Динамо» Мх оштрафовали за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

Махачкалинское «Динамо» оштрафовано на 70 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России со «Спартаком». Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
На 65‑й минуте матча была брошена на поле бутылка с жидкостью со стороны болельщиков «Динамо». Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. На 38‑й минуте матча болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — штраф 20 тысяч рублей. Также исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
Как штраф клуба может послужить уроком для фанатов, наказывают то не хулиганов, которым всё равно, а клуб?
Как штраф клуба может послужить уроком для фанатов, наказывают то не хулиганов, которым всё равно, а клуб?
так они в футбол играли,заняты были!!!
так они в футбол играли,заняты были!!!