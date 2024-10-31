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«Динамо» Мх оштрафовали за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

вчера, 16:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» оштрафовано на 70 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России со «Спартаком». Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

На 65‑й минуте матча была брошена на поле бутылка с жидкостью со стороны болельщиков «Динамо». Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. На 38‑й минуте матча болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — штраф 20 тысяч рублей. Также исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:02
КДК в своем репертуаре!Главное штрафануть((
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 16:38
Доброго Здоровья Rupertt!
Как штраф клуба может послужить уроком для фанатов, наказывают то не хулиганов, которым всё равно, а клуб?
shur
shur
вчера в 16:32, ред.
.....для Махачкалы копейки...!!! Стоп, а куда милиция смотрела,
так они в футбол играли,заняты были!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:21
Бутылка понятно, но кричали с трибун всю историю футбола, а игра такая была что без мата и не крикнешь. Штрафуйте судей за корявое антифутбольное судейство и клубы за такую же игру унылую.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:19
Это совершенно недопустимо. Бросание бутылок и оскорбления — не то, что хотят видеть на стадионе. Надеюсь, клуб примет меры для улучшения атмосферы на трибунах. Фанаты должны поддерживать команду, а не создавать проблемы. Штраф — это, конечно, неприятно, но, возможно, это послужит уроком для всех фанатов.
Гость
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