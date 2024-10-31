Карапузов дисквалифицирован на 2 матча за фол на Барко

КДК РФС принял решение дисквалифицировать полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова на два матча чемпионата России за фол на футболисте «Спартака» Эсекьеле Барко. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Рассмотрели удаление Карапузова, он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ.
В матче 13-го тура Мир РПЛ 27 октября «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:2. Карапузов был удален в добавленное ко второму тайму время за удар шипами в голень Барко.