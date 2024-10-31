Карапузов дисквалифицирован на 2 матча за фол на Барко

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вчера, 23:10

КДК РФС принял решение дисквалифицировать полузащитника «Пари НН» на два матча чемпионата России за фол на футболисте «Спартака» . Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Рассмотрели удаление Карапузова, он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ .