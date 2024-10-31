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Карапузов дисквалифицирован на 2 матча за фол на Барко

вчера, 23:10
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КДК РФС принял решение дисквалифицировать полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова на два матча чемпионата России за фол на футболисте «Спартака» Эсекьеле Барко. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Рассмотрели удаление Карапузова, он принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, [нарушение] носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ.

В матче 13-го тура Мир РПЛ 27 октября «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:2. Карапузов был удален в добавленное ко второму тайму время за удар шипами в голень Барко.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:26, ред.
Хорошо что Барко не получил травму. У Спартака ведь одни и те же болячки из года в год и без Барко в атаке вообще непонятно что делать. Раньше была промесозависимость, теперь баркозависимость. Неизлечимость Лукойла на лицо. Хотя сейчас у Спартака даже с Барко в атаке игра не клеится, но это потому что шарлатан тренер решил его в опорную зону перевести. Что дальше? На ворота его поставим?
ABir
ABir
вчера в 23:48
Очень грубо сыграл Карапузов, неоправданно грубо. Наказание вполне заслуженное.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:18
Зачем нарушать правила в уже проигранном матче. Тем более, что Карапузов сделал это умышленно. Может быть ему надо посетить психолога? Или дисквалифицировать месяца на четыре, как Суарес. Тот уже перестал кусаться.
Гость
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