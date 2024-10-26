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УЕФА отстранил от работы арбитров, укравших дорожный знак

вчера, 14:34

УЕФА отстранил от работы арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла.

Ранее судьи украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Рефери отстранены от работы на играх под эгидой организации до июня 2025 года за нарушение правил поведения, а также дискредитацию спорта и УЕФА.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
вчера в 19:19
😂😂😂😂🔥🔥🔥🔥
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:32
...обычно песни поют, к девушкам на свидание, на танцы,а тут преступление века!!!
lukarelli
lukarelli
вчера в 17:31
гайцы попросили наверное
av66xwrry47r
av66xwrry47r
вчера в 16:44
Веселые арбитры,пошли по наклонной
shlomo
shlomo
вчера в 16:14
Небось, начиналось все «завтра работать, давай по пиву и разойдемся....:)))

Во всех новостях - их было трое- кто же третий? Ну они же на ВАРе должны были быть, мы же не знаем, может там все подбухивают. А тут этот знак дорожный приглянулся, тоже не понятно какой именно знак. А ведь если бы не дорожный знак могли бы и отработать на матче. Ну а так что, ну, прибухнули - это ладно, дело житейское. Но нахрена им был нужен дорожный знак?

Пи.Си. Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать.
adekvat
adekvat
вчера в 16:11
Нарушив 8 заповедь библии, может нарушить и заповедь УЕФА.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 16:08, ред.
И судьям ничего человеческое не чуждо.. 🤭🥃
альсато
альсато ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:07
Так уже в польше снят мульт про болека и лелека)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:06
В народе сильные степени опьянения называют по разному. В Зюзю, в хлам в сосиску, в слюни... Бартош и Томаш "нажрались" в "мусялу"...)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:01
Угаргые типы не совпадают с миром роботов и чистогана
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:45
Взяли запороли себе карьеру.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:30
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 15:20
Олигофрены
4tk7596npvnk
4tk7596npvnk
вчера в 15:11
Идиотам не место на футбольном поле.
vkgrts2pmh67
vkgrts2pmh67
вчера в 15:00
А чтобы польским загульным судейкам всё стало максимально ясно УЕФА отправило им СМС с вот такой явно понятной и близкой им картинкой

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
"Бартош и Томаш", про них можно фильм снять, ну или мультик)))
5weh7gsn8vh9
5weh7gsn8vh9
вчера в 14:42
Они просто хотели знак "40" на поле поставить, чтобы сильно быстро футболёры там не носились
Гость
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