УЕФА отстранил от работы арбитров, укравших дорожный знак

УЕФА отстранил от работы арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла.
Ранее судьи украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Рефери отстранены от работы на играх под эгидой организации до июня 2025 года за нарушение правил поведения, а также дискредитацию спорта и УЕФА.
Во всех новостях - их было трое- кто же третий? Ну они же на ВАРе должны были быть, мы же не знаем, может там все подбухивают. А тут этот знак дорожный приглянулся, тоже не понятно какой именно знак. А ведь если бы не дорожный знак могли бы и отработать на матче. Ну а так что, ну, прибухнули - это ладно, дело житейское. Но нахрена им был нужен дорожный знак?
Пи.Си. Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать.
Во всех новостях - их было трое- кто же третий? Ну они же на ВАРе должны были быть, мы же не знаем, может там все подбухивают. А тут этот знак дорожный приглянулся, тоже не понятно какой именно знак. А ведь если бы не дорожный знак могли бы и отработать на матче. Ну а так что, ну, прибухнули - это ладно, дело житейское. Но нахрена им был нужен дорожный знак?
Пи.Си. Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать.