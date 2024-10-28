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Матчи между «Брондбю» и «Копенгагеном» будут проходить без гостевых фанатов

сегодня, 00:38
БрондбюЛоготип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)0 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

В датской Суперлиге объявили о том, что матчи между «Брондбю» и «Копенгагеном» будут проводиться без присутствия гостевых болельщиков.

Это связано с беспорядками, которые возникли в прошедшей 27 октября игре (0:0). Решение не ограничено по времени.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:26
Не гостеприимные они какие то , датчане стали...)
shlomo
shlomo
сегодня в 06:39
Жалко тех кто не принимал участие в беспорядках... простых болельщиков
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:09
Это чтобы не случилось как в Бразилии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:45
Вот и в спокойной Дании это случилось.
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