Матчи между «Брондбю» и «Копенгагеном» будут проходить без гостевых фанатов

В датской Суперлиге объявили о том, что матчи между «Брондбю» и «Копенгагеном» будут проводиться без присутствия гостевых болельщиков.
Это связано с беспорядками, которые возникли в прошедшей 27 октября игре (0:0). Решение не ограничено по времени.
|Брондбю0 : 0Копенгаген
|Матч завершен
В датской Суперлиге объявили о том, что матчи между «Брондбю» и «Копенгагеном» будут проводиться без присутствия гостевых болельщиков.
Это связано с беспорядками, которые возникли в прошедшей 27 октября игре (0:0). Решение не ограничено по времени.