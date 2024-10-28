Матчи между «Брондбю» и «Копенгагеном» будут проходить без гостевых фанатов

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сегодня, 00:38

В датской Суперлиге объявили о том, что матчи между «Брондбю» и «Копенгагеном» будут проводиться без присутствия гостевых болельщиков.

Это связано с беспорядками, которые возникли в прошедшей 27 октября игре (0:0). Решение не ограничено по времени.