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Слот отреагировал на публикацию Салаха в соцсети

вчера, 11:33

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» заявил, что не следит за публикациями своих игроков в социальной сети.

После победы над «Брайтоном» в выходные нападающий Мохамед Салах написал сообщение, в котором поблагодарил болельщиков и сказал:

Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде».

Многие восприняли это как знак того, что он может не продлить контракт и следующим летом покинуть клуб в качестве свободного агента.

Вы интерпретируете так, как, возможно, не понимают другие люди. Я не смотрю посты в соцсети своих игроков. Я только разговариваю с ними, чего вы не можете сделать, так что это преимущество, которое у меня есть.

Мо сейчас находится в очень хорошем положении. Я надеюсь, что после матча с «Леверкузеном» и в субботу с «Астон Виллой» он напишет ещё один пост, и то, что он при этом скажет, для меня не важно. Единственное, что для меня важно, — это то, как он играет и что он говорит мне, когда мы разговариваем, и это главное, а не то, как вы, ребята, интерпретируете один из его постов.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:08
У Ливерпуля начнутся настоящие проблемы когда Салах покинет команду
44cqstqmsedc
44cqstqmsedc
вчера в 11:48
Одно зло от этих соцсетей
Гость
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