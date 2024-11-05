Слот отреагировал на публикацию Салаха в соцсети

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» заявил, что не следит за публикациями своих игроков в социальной сети.
После победы над «Брайтоном» в выходные нападающий Мохамед Салах написал сообщение, в котором поблагодарил болельщиков и сказал:
Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде».
Многие восприняли это как знак того, что он может не продлить контракт и следующим летом покинуть клуб в качестве свободного агента.
Вы интерпретируете так, как, возможно, не понимают другие люди. Я не смотрю посты в соцсети своих игроков. Я только разговариваю с ними, чего вы не можете сделать, так что это преимущество, которое у меня есть.
Мо сейчас находится в очень хорошем положении. Я надеюсь, что после матча с «Леверкузеном» и в субботу с «Астон Виллой» он напишет ещё один пост, и то, что он при этом скажет, для меня не важно. Единственное, что для меня важно, — это то, как он играет и что он говорит мне, когда мы разговариваем, и это главное, а не то, как вы, ребята, интерпретируете один из его постов.