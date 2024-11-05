Слот отреагировал на публикацию Салаха в соцсети

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вчера, 11:33

Главный тренер «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» заявил, что не следит за публикациями своих игроков в социальной сети.

После победы над «Брайтоном» в выходные нападающий написал сообщение, в котором поблагодарил болельщиков и сказал:

Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде».

Многие восприняли это как знак того, что он может не продлить контракт и следующим летом покинуть клуб в качестве свободного агента.