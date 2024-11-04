Мората сравнил Ямаля с Месси и Роналду

Нападающий «Милана» и сборной Испании Альваро Мората высоко отозвался об игровых качествах форварда «Барселоны» Ламина Ямаля.
Каждые 20 или 30 лет появляется один или два футболиста, как Криштиану и Месси. Для меня Ламин обладает всем необходимым, чтобы войти в историю. Я убежден, что если он и не станет величайшим игроком в истории Испании, то он определенно будет одним из таких.
но это такая правда, про которую следует аккуратно молчать !
так бывает
но это такая правда, про которую следует аккуратно молчать !
так бывает