Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Мората сравнил Ямаля с Месси и Роналду

вчера, 14:05

Нападающий «Милана» и сборной Испании Альваро Мората высоко отозвался об игровых качествах форварда «Барселоны» Ламина Ямаля.

Каждые 20 или 30 лет появляется один или два футболиста, как Криштиану и Месси. Для меня Ламин обладает всем необходимым, чтобы войти в историю. Я убежден, что если он и не станет величайшим игроком в истории Испании, то он определенно будет одним из таких.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мората: «Одной тренировки было достаточно, чтобы понять феномен Ямаля»
Вчера, 12:53
Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ — абсолютно средний клуб»
Вчера, 10:36
Мареска: «У „Челси“ один из лучших составов в АПЛ»
Вчера, 10:24
Артета: «Мы заслужили поражение. Отдаю должное сопернику»
02 ноября
Компани отреагировал на критику в адрес Дэвиса
02 ноября
Тренер «Сеула» о Лингарде: «Он стал настоящим корейцем»
02 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:56
всё это правда !
но это такая правда, про которую следует аккуратно молчать !
так бывает
амурец
амурец
вчера в 15:38
Ямаль если продолжит в том жн духе станет один из великих
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:11
У Ямаля все только начинается. Вот когда он состоится как мега звезда футбола, тогда можно и надо относительные сравнения
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:41
...рановато ещё, типа под крыло взять захотелось вундеркинда, только не перехвали парня!
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:36
Фати тоже сравнивали
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 14:36
Рано говорить. Недавно был такой Фати - все мы знаем чем это все закончилось.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:29
Периодически находится человек, который хочет их сравнить... Ну и ладно.
shlomo
shlomo
вчера в 14:25
Это футбол... и не дай Бог серьезная травма и тогда пиши все пропало. Будем надеяться что все у него будет хорошо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:13
Ямаль конечно хорошо но рано ему петь дифирамбы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 