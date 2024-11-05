Миранчук поделился впечатлениями от игры против Месси

Полузащитник «Атланты Юнайтед» рассказал источнику об ощущениях от игры в плей-офф МЛС .

Ранее команда россиянина обыграла «Интер Майами» со счётом 2:1 во втором матче серии, хавбек отметился голевой передачей.

Интересно, необычно! Три игры, до двух побед. Хорошо, что попали на Майами. Потому что с такими футболистами сыграть очень приятно, не каждую неделю такое в твоей жизни происходит.

О том, были ли диалоги с Месси, Суаресом и Альбой на поле

Диалогов не было. А они такие, какими ты их себе и представляешь. Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно, и, конечно же, это видно. С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!

Он [Месси] спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций.

Помогло ли, что Бускетса из-за болезни не было? Думаю, да. Все-таки у него такая голова! Бускетс — мозг команды, центра поля. На нем завязано многое и в обороне, и в организации атаки. Хотя на его позиции играл молодой, агрессивный футболист, но опыт Бускетса, конечно, важен. Передачи, видение поля, взаимопонимание с Месси, Альбой и Суаресом.