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Мората: «Соцсети похожи на фондовый рынок»

вчера, 19:43

Нападающий «Милана» Альваро Мората дал комментарий касательно влияния социальных сетей на игроков. Футболист высказался об отсутствии соцсетей у хавбека «Манчестер Сити» Родри.

Он определенно будет спокойнее, чем те, у кого социальные сети есть.

Эти платформы похожи на фондовый рынок. В один день всё складывается отлично, в другой – очень плохо.

Многое зависит от результатов и настроения людей, которые следят за вами.

Когда у вас есть социальные сети, нужно понимать, что люди могут написать вам что угодно, не показывая своего лица.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:54
Спасибо за ответ! В принципе я так и думал!
lotsman
lotsman
вчера в 21:37
Соц. сети это большая мусорная куча.)
alexgurzan
alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:02
Добрый день.
Кэфы приходят от источника, вручную ничего не делаем.
Если источник не прислал определённый тип ставок, их и не будет в матче.
баск
баск
вчера в 20:47
Верно говорит, они и в самом деле похожи..))

И там и там- неуправляемые толпы неврастеников, с которыми нужно уметь правильно обращаться, а лучше вообще не лезть и не отравлять себе жизнь.

Родри- молодец, правильно поступает, всем бы так
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:39
Приветствую Иван!В этом есть что-то!Но тогда за коменты надо давать за каждый час! Только конечно за содержательный комент! Правда система иногда отправляет в бан даже за комент со смыслом , но наверное он короткий! Но это уже как бы детали!
P.S. Хотелось бы поинтересоваться у админов почему пропадают ставкт типа ОЗ в каждом тайме!Или Хозяева победят в 1-м тайме и обе забьют! Может конечно я не во всех матчах находил их! Но в которых хотел поставить их не было!
Всем Добра!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:18
Соц. сети - "фондовый рынок - эмоций, настроений и страстей"...)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:03
Думаю что не нужно выделятся в соц сетях
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