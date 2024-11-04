Мората: «Соцсети похожи на фондовый рынок»

Нападающий «Милана» Альваро Мората дал комментарий касательно влияния социальных сетей на игроков. Футболист высказался об отсутствии соцсетей у хавбека «Манчестер Сити» Родри.
Он определенно будет спокойнее, чем те, у кого социальные сети есть.
Эти платформы похожи на фондовый рынок. В один день всё складывается отлично, в другой – очень плохо.
Многое зависит от результатов и настроения людей, которые следят за вами.
Когда у вас есть социальные сети, нужно понимать, что люди могут написать вам что угодно, не показывая своего лица.
И там и там- неуправляемые толпы неврастеников, с которыми нужно уметь правильно обращаться, а лучше вообще не лезть и не отравлять себе жизнь.
Родри- молодец, правильно поступает, всем бы так
И там и там- неуправляемые толпы неврастеников, с которыми нужно уметь правильно обращаться, а лучше вообще не лезть и не отравлять себе жизнь.
Родри- молодец, правильно поступает, всем бы так