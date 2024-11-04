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Слот: «Сейчас нет оснований предполагать, что Салаха ждёт спад»

вчера, 21:58

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот полагает, что нападающего Мохамеда Салаха не ждёт спад в ближайшее время.

Сейчас нет оснований предполагать, что его ждёт спад. Глядя на его статистику и на его игру, об этом точно рассуждать не приходится. Не знаю, как сказать это по-английски, но мне не известно, что будет дальше.

Сколько сейчас лет Криштиану Роналду? Месси по-прежнему великолепен. Но есть и такие футболисты, как я, которые в 33 года уже не были так эффективны, но не сказать, что я был очень хорош и в 26. Я не знаю, что случится в будущем, но точно могу сказать, что Мо находится в очень хорошей форме.

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Все комментарии
nr3m8e7uyv83
nr3m8e7uyv83
сегодня в 04:58
С возрастом спад ждёт практически всех.
112910415
112910415
сегодня в 04:42
никто не может поручиться
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:15
А что еще он мог сказать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:23
Главное , что бы обошлось без травм...
YNWA
YNWA
вчера в 22:41
Салах держит марку!
awex5hfryqut
awex5hfryqut
вчера в 22:39
Салах профессионал, до сих пор полезен,35 за сезон уже не забьёт, но ниже 20-25 не упадёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:37
практически в каждом матче Салах здорово держит правый фланг.
и тем самым мало позволяет сопернику что то на этом фланге делать.
легенда Энфилда и культовый персонаж ливерпульского эпоса.
Гость
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