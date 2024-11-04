Слот: «Сейчас нет оснований предполагать, что Салаха ждёт спад»

Главный тренер «Ливерпуля» полагает, что нападающего не ждёт спад в ближайшее время.

Сейчас нет оснований предполагать, что его ждёт спад. Глядя на его статистику и на его игру, об этом точно рассуждать не приходится. Не знаю, как сказать это по-английски, но мне не известно, что будет дальше.

Сколько сейчас лет Криштиану Роналду? Месси по-прежнему великолепен. Но есть и такие футболисты, как я, которые в 33 года уже не были так эффективны, но не сказать, что я был очень хорош и в 26. Я не знаю, что случится в будущем, но точно могу сказать, что Мо находится в очень хорошей форме.